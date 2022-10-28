Різдво — чи не єдине свято, яке відзначають усі найбільші християнські громади. 2023 не стане винятком, тому до свята завжди готуються заздалегідь у всьому світі.

Коли Різдво 2023 – питання цікавить багатьох уже зараз. Суперечки про дату важливої події не вщухають уже довгі роки. 25 грудня святкують за григоріанським та новоюліанським календарем, а 7 січня – за юліанським календарем.

Відомо, що у грудні святкують у більшості країн Європи, а ось на початку січня – у РФ та ще кількох державах.

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Коли Різдво 2023 – далі в матеріалі.

Варто зазначити, що в Україні 25 грудня встановлено як вихідний день із 2017 року. Тоді Різдво відзначають у більшості країнах Європи та США.

Щодо другої дати, то 7 січня відзначають Різдво у Московському Патріархаті, і до нещодавно у Православній церкві України та Греко-католицькій церкві України (ДКЦУ).

Якщо подивитися на питання з боку історії, то перша згадка про диво датується 25 грудня в Хронографі 354 року Діонісія Філокалюса. Дата 7 січня з’явилася пізніше завдяки історикам, які вирішили перерахувати хронологію подій і підрахунок днів за календарем.

Втім, для України у 2022 році є зміни, і вони стосуються вірян. ПЦУ дозволила цього року проводити Різдвяне богослужіння за Новоюліанським календарем – 25 грудня.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ми всі святкуємо 25 числа просто за різними календарями, і цю помилку потрібно виправляти. Більшість українців можуть відзначати Різдво наприкінці грудня.