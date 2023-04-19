Православні християни мають традицію вшановувати померлих. Цей день називають Радоницею, а в народі він відомий ще як Проводи, Провідна неділя або Гробки.
Коли Провідна неділя у 2023 році, розповідають Факти ICTV.
Коли Провідна неділя 2023
Провідна неділя відзначається рівно за тиждень після Великодня.
У 2023 році православні християни відзначали Великдень 16 квітня, тому Провідна неділя припадає на 23 квітня.
Також Проводи інколи відзначають три дні, тобто з 23 по 25 квітня.
Що не можна робити у Провідну неділю 2023
В поминальні дні не можна:
- поминати самогубців;
- називати мертвих “небіжчиками”, адже вважається, що мертві в ці дні все чують. Тому краще звертатись до них іменами;
- прибирати на могилах. Це роблять до початку поминальних днів;
- вживати спиртне;
- лаятися.
Під час відвідування кладовища заборонено:
- кричати, сміятися та веселитися;
- у вірян існує повір’я, що цвинтар не можна відвідувати вагітним жінкам та дітям до семи років. Адже мертві можуть спробувати забрати до себе молоду душу;
- також не можна їсти на кладовищах;
- не можна нічого брати з кладовища додому.
Провідна неділя 2023: що нести на цвинтар
На цвинтар обов’язково приносять:
- живі квіти або ж сухоцвіти. Перед поминальними днями висаджують рослини на могили;
- лампадки, свічки – їх запалюють під час служби на цвинтарі;
- великодні частування: паски, яйця, солодощі тощо.
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