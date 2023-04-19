Православні християни мають традицію вшановувати померлих. Цей день називають Радоницею, а в народі він відомий ще як Проводи, Провідна неділя або Гробки.

Коли Провідна неділя у 2023 році, розповідають Факти ICTV.

Коли Провідна неділя 2023

Провідна неділя відзначається рівно за тиждень після Великодня.

У 2023 році православні християни відзначали Великдень 16 квітня, тому Провідна неділя припадає на 23 квітня.

Також Проводи інколи відзначають три дні, тобто з 23 по 25 квітня.

Що не можна робити у Провідну неділю 2023

В поминальні дні не можна:

поминати самогубців;

називати мертвих “небіжчиками”, адже вважається, що мертві в ці дні все чують. Тому краще звертатись до них іменами;

прибирати на могилах. Це роблять до початку поминальних днів;

вживати спиртне;

лаятися.

Під час відвідування кладовища заборонено:

кричати, сміятися та веселитися;

у вірян існує повір’я, що цвинтар не можна відвідувати вагітним жінкам та дітям до семи років. Адже мертві можуть спробувати забрати до себе молоду душу;

також не можна їсти на кладовищах;

не можна нічого брати з кладовища додому.

Провідна неділя 2023: що нести на цвинтар

На цвинтар обов’язково приносять: