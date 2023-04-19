Православные христиане имеют традицию чествовать умерших. Этот день называют Радоницей, а в народе он известен еще как Проводы, Проводное воскресенье или Гробки.

Когда Проводное воскресенье в 2023 году, рассказывают Факты ICTV.

Когда Проводное воскресенье 2023 года

Проводное воскресенье отмечается ровно через неделю после Пасхи.

В 2023 году православные христиане отмечали Пасху 16 апреля, поэтому Проводное воскресенье приходится на 23 апреля.

Также Проводы иногда отмечают три дня, то есть с 23 по 25 апреля.

Что нельзя делать в Проводное воскресенье 2023 года

В поминальные дни нельзя:

поминать самоубийц;

называть мертвых “покойниками”, ведь считается, что мертвые в эти дни все слышат. Поэтому лучше обращаться к ним именами;

убирать на могилах. Это делают до начала поминальных дней;

употреблять спиртное;

ругаться.

Во время посещения кладбища запрещено:

кричать, смеяться и веселиться;

у верующих существует поверье, что кладбище нельзя посещать беременным женщинам и детям до семи лет. Ведь мертвые могут попытаться забрать к себе молодую душу;

также нельзя есть на кладбищах;

нельзя ничего брать с кладбища домой.

Проводное воскресенье 2023: что нести на кладбище

На кладбище обязательно приносят: