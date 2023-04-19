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Когда Проводное воскресенье 2023 и что нужно нести на кладбище

19 апреля 2023, 16:57
Асоян Карина редактор ленты
Провідна неділя 2023
Источник: Unsplash

Православные христиане имеют традицию чествовать умерших. Этот день называют Радоницей, а в народе он известен еще как Проводы, Проводное воскресенье или Гробки.

Когда Проводное воскресенье в 2023 году, рассказывают Факты ICTV.

Когда Проводное воскресенье 2023 года

Проводное воскресенье отмечается ровно через неделю после Пасхи.

В 2023 году православные христиане отмечали Пасху 16 апреля, поэтому Проводное воскресенье приходится на 23 апреля.

Также Проводы иногда отмечают три дня, то есть с 23 по 25 апреля.

Что нельзя делать в Проводное воскресенье 2023 года

В поминальные дни нельзя:

  • поминать самоубийц;
  • называть мертвых “покойниками”, ведь считается, что мертвые в эти дни все слышат. Поэтому лучше обращаться к ним именами;
  • убирать на могилах. Это делают до начала поминальных дней;
  • употреблять спиртное;
  • ругаться.

Во время посещения кладбища запрещено:

  • кричать, смеяться и веселиться;
  • у верующих существует поверье, что кладбище нельзя посещать беременным женщинам и детям до семи лет. Ведь мертвые могут попытаться забрать к себе молодую душу;
  • также нельзя есть на кладбищах;
  • нельзя ничего брать с кладбища домой.

Проводное воскресенье 2023: что нести на кладбище

На кладбище обязательно приносят:

  • живые цветы или же сухоцветы. Перед поминальными днями высаживают растения на могилы;
  • лампадки, свечи — их зажигают во время службы на кладбище;
  • пасхальные угощения: паски, яйца, сладости и тому подобное.
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