Православные христиане имеют традицию чествовать умерших. Этот день называют Радоницей, а в народе он известен еще как Проводы, Проводное воскресенье или Гробки.
Когда Проводное воскресенье в 2023 году, рассказывают Факты ICTV.
Когда Проводное воскресенье 2023 года
Проводное воскресенье отмечается ровно через неделю после Пасхи.
В 2023 году православные христиане отмечали Пасху 16 апреля, поэтому Проводное воскресенье приходится на 23 апреля.
Также Проводы иногда отмечают три дня, то есть с 23 по 25 апреля.
Что нельзя делать в Проводное воскресенье 2023 года
В поминальные дни нельзя:
- поминать самоубийц;
- называть мертвых “покойниками”, ведь считается, что мертвые в эти дни все слышат. Поэтому лучше обращаться к ним именами;
- убирать на могилах. Это делают до начала поминальных дней;
- употреблять спиртное;
- ругаться.
Во время посещения кладбища запрещено:
- кричать, смеяться и веселиться;
- у верующих существует поверье, что кладбище нельзя посещать беременным женщинам и детям до семи лет. Ведь мертвые могут попытаться забрать к себе молодую душу;
- также нельзя есть на кладбищах;
- нельзя ничего брать с кладбища домой.
Проводное воскресенье 2023: что нести на кладбище
На кладбище обязательно приносят:
- живые цветы или же сухоцветы. Перед поминальными днями высаживают растения на могилы;
- лампадки, свечи — их зажигают во время службы на кладбище;
- пасхальные угощения: паски, яйца, сладости и тому подобное.
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