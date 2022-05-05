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Коли Преображення Господнє 2022 – дата

5 Травня 2022, 09:45
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Коли Преображення Господнє 2022 – дата

Преображення Господнє 2022 відзначають 19 серпня. Це свято має постійну дату.

Згідно з традицією, це – одне з двунадесятих свят. Воно відноситься до 12 головних подій з життєвого циклу Ісуса Христа і Богородиці.

У цей день Син Божий явив свою велич учням під час молитви. Він показав, що у ньому дві сутності – божественна та людська.

У народі це свято називають Яблучним спасом. Його приурочили до збору врожаю яблук.

Раніше у цей день ходили до церкви і молилися. Також у цю дату було прийнято освячувати яблука.

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