Преображення Господнє 2022 відзначають 19 серпня. Це свято має постійну дату.

Згідно з традицією, це – одне з двунадесятих свят. Воно відноситься до 12 головних подій з життєвого циклу Ісуса Христа і Богородиці.

У цей день Син Божий явив свою велич учням під час молитви. Він показав, що у ньому дві сутності – божественна та людська.

У народі це свято називають Яблучним спасом. Його приурочили до збору врожаю яблук.

Раніше у цей день ходили до церкви і молилися. Також у цю дату було прийнято освячувати яблука.