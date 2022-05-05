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Когда Преображение Господне 2022 — дата

5 мая 2022, 09:45
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Когда Преображение Господне 2022 — дата

Преображение Господне 2022 отмечают 19 августа. Этот праздник имеет постоянную дату.

Согласно традиции, это — один из двунадесятых праздников. Он относится к 12 главным событиям из жизненного цикла Иисуса Христа и Богородицы.

В этот день Сын Божий явил свое величие ученикам во время молитвы. Он показал, что в нем два начала — божественное и человеческое.

В народе этот праздник называют Яблочным спасом. Его приурочили к сбору урожая яблок.

Ранее в этот день ходили в церковь и молились. Также в эту дату было принято освящать яблоки.

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