День Землі – міжнародне свято, яке має на меті обʼєднати людей і привернути їхню увагу до екологічних проблем, захисту довкілля тощо.

Коли День Землі

День Землі відзначають двічі на рік:

20 березня – у багатьох країнах День Землі відзначається у день весняного рівнодення і несе гуманістичну й миротворчу місію;

22 квітня – має екологічну спрямованість.

Історія створення

Історія походження свята повʼязана з Джоном Мортоном – адміністратором штату Небраска. Наприкінці ХІХ століття він переїхав до цього штату і звернув увагу на поодинокі дерева, які вирубували для будівництва. У 1872 році Джон Мортон запропонував започаткувати День дерева. Ідею активно почали підтримувати і за один день було висаджено понад 1 млн дерев. У 1970 році День дерева переріс у День Землі, а вже через рік в 1971 році в ООН офіційно визнали це свято.

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Традиції на День Землі

У різних країнах світу в 20 березня протягом хвилини лунає Дзвін Миру – символ миру, спокою і вічного братерства. Він закликає людей обʼєднатися і докласти зусиль до захисту нашої планети.

Перший Дзвін Миру було створено 1954 року у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Його відлили з монет, які пожертвували діти з усього світу. Згодом Дзвін Миру встановили в інших країнах.