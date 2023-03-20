День Земли – международный праздник, цель которого объединить людей и привлечь их внимание к экологическим проблемам, защите окружающей среды и так далее.

Когда День Земли

День Земли отмечают дважды в год:

20 марта — во многих странах День Земли отмечается в день весеннего равноденствия и несет гуманистическую и миротворческую миссию;

22 апреля — имеет экологическую направленность.

История создания

История происхождения праздника связана с Джоном Мортоном — администратором штата Небраска. В конце ХІХ века он переехал в этот штат и обратил внимание на одиночные деревья, которые вырубали для строительства. В 1872 году Джон Мортон предложил учредить День дерева. Идею активно начали поддерживать и за один день было высажено более 1 млн деревьев. В 1970 году День дерева перерос в День Земли, а уже через год в 1971 году в ООН официально признали этот праздник.

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Традиции на День Земли

В разных странах мира в 20 марта в течение минуты звучит Колокол Мира – символ мира, спокойствия и вечного братства. Он призывает людей объединиться и приложить усилия к защите нашей планеты.

Первый Колокол Мира был создан в 1954 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его отлили из монет, которые пожертвовали дети со всего мира. Впоследствии Колокол Мира установили в других странах.