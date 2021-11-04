Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Свята в Україні

День Казанської ікони Божої Матері: яке свято 4 листопада

4 Листопада 2021, 10:10 Євгенія Шапоренко
День Казанської ікони Божої Матері: яке свято 4 листопада

4 листопада в Україні усі православні віряни поклоняються Казанській іконі Божої Матері. Ікона здавна вважається однією із головних покровительок жіноцтва.

Пресвята Богородиця з’явилася в Казані наприкінці XVI століття, і з тих пір з’явилося чимало традицій, пов’язаних з іконою.

Під час молитви до Казанської ікони Божої Матері просять миру та благополуччя у родині, благословення на шлюб та захисту для військових.

4 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначається День залізничника. Свято було започатковане указом президента України Леоніда Кучми у 1993 році. Дату обрали невипадкову.  4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Тому цей день вважається початком залізничної історії в Україні.

Також щороку 4 листопада, згідно з календарем ООН – Міжнародний день добра.

Іменини 4 листопада

День ангела 4 листопада святкують Анфіса, Єлизавета, Костянтин, Іван, Денис, Максим, Павло, Федір, Олександр.

Читайте також:
День Казанської ікони Божої Матері: яке свято 4 листопадаЗ днем ангела Єлизавети! Найкращі привітання у листівках та СМС

Традиції і прикмети на 4 листопада

4 листопада на Казанської ікони Божої Матері зазвичай завжди була сира та прохолодна погода.

  • До 4 листопада люди закінчували всі важливі будівельні роботи.
  • Весілля 4 листопада – це завжди хороша дата, в якій ховалася запорука щастя подружжя.
  • Молитва 4 листопада захищала від нещасних випадків.
  • Якщо 4 листопада була суха та ясна погода – наступного року чекали на неврожай.

Що не можна робити сьогодні 4 листопада

  • Планувати або відправлятися у далеку дорогу.
  • Займатися важкими фізичними вправами.
  • Ходити босим по росі.
Читайте також:
календарь ноябрьДень студентів і друзів: календар свят на листопад 2021

Теги
Свята
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка