4 листопада в Україні усі православні віряни поклоняються Казанській іконі Божої Матері. Ікона здавна вважається однією із головних покровительок жіноцтва.
Пресвята Богородиця з’явилася в Казані наприкінці XVI століття, і з тих пір з’явилося чимало традицій, пов’язаних з іконою.
Під час молитви до Казанської ікони Божої Матері просять миру та благополуччя у родині, благословення на шлюб та захисту для військових.
4 листопада – яке сьогодні свято
Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначається День залізничника. Свято було започатковане указом президента України Леоніда Кучми у 1993 році. Дату обрали невипадкову. 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Тому цей день вважається початком залізничної історії в Україні.
Також щороку 4 листопада, згідно з календарем ООН – Міжнародний день добра.
Іменини 4 листопада
День ангела 4 листопада святкують Анфіса, Єлизавета, Костянтин, Іван, Денис, Максим, Павло, Федір, Олександр.
Традиції і прикмети на 4 листопада
4 листопада на Казанської ікони Божої Матері зазвичай завжди була сира та прохолодна погода.
- До 4 листопада люди закінчували всі важливі будівельні роботи.
- Весілля 4 листопада – це завжди хороша дата, в якій ховалася запорука щастя подружжя.
- Молитва 4 листопада захищала від нещасних випадків.
- Якщо 4 листопада була суха та ясна погода – наступного року чекали на неврожай.
Що не можна робити сьогодні 4 листопада
- Планувати або відправлятися у далеку дорогу.
- Займатися важкими фізичними вправами.
- Ходити босим по росі.