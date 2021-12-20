25 грудня відзначають католицьке Різдво – сімейне свято, коли вся родина збирається за одним столом. На святвечір, 24 грудня, прийнято дотримуватися суворого посту до сходу першої зірки.

Різдвяна вечеря складається лише з пісних страв, зокрема рибних. Запечена індичка, качка або гусак подаються вже 25 грудня.

Традиційні різдвяні страви у католиків відрізняються залежно від країни. Факти ICTV зробили невелику добірку рецептів – далі у матеріалі.

Різдвяний гусак з яблуками

Інгредієнти:

тушка великого гусака;

4 яблука;

2 ст. л. меду;

2 ст. л. соєвого соусу.

Для маринаду:

1,5 л води;

2 ст. л. солі;

5 ст. л. цукру;

70 мл соєвого соусу;

80 мл яблучного оцту;

чорний перець;

мелена кориця.

Спосіб приготування:

Вимити тушку гусака, ошпарити окропом та промокнути паперовим рушником. Видалити гузку – хвостову клиноподібну частину тулуба птаха. Зробити маринад: змішати у великій каструлі воду, соєвий соус, перець, сіль, цукор і корицю. Цю суміш підігріти. Помістити різдвяного гусака в маринад і поставити в холодильник на добу або хоча б на кілька годин. Дістати за годину до приготування. Розрізати яблука на четвертинки і помістити їх в черево гусака, злегка розрізавши тушку ножем. Загорнути гусака у фольгу і покласти на решітку в духовку, розігріту до 200 градусів. Під низ поставити деко – для стікання жиру. Випікати 60 хвилин. Дістати з духовки, обмазати тушку сумішшю меду і соєвого соусу, запікати ще 40 хвилин за температури 170 градусів. Перевіряти готовність гусака ножем, проколюючи його ніжку.

Капрезе на Різдво

Інгредієнти:

6 помідорів чері;

упаковка сиру моцарела;

50 г зеленого базиліка;

100 г листя латуку;

20 мл бальзамічного соусу;

2 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець, орегано – за смаком.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти помити. На тарілку викласти листя латуку, скибочки моцарели, помідори та базилік. Полити оливковою олією, посипати сухим орегано, сіллю і перцем. Скропити бальзамічним соусом. Перед подачею не перемішувати.

Різдвяний пиріг

Інгредієнти:

100 вершкового масла;

2 ст. л. цукру;

3 яєць;

150 г молока;

50 г арахісу;

100 г волоських горіхів;

100 г родзинок;

50 г кураги;

50 г чорносливу;

25 г сушеної вишні;

50 г борошна кукурудзяного;

150 г борошна пшеничного цільнозернового;

цедра одного апельсина;

0,5 ч. л. розпушувача;

0,5 ч. л. кориці;

0,5 ч. л. імбиру;

0,5 ч. л. мускатного горіха;

0,5 ч. л. меленого кардамону;

10 г ванільного цукру.

Спосіб приготування: