Лазареву суботу щороку відзначають перед Вербною неділею, за 8 днів до Великодня. У 2022 році Лазарева субота припадає на 16 квітня.

У цей день віруючі згадують одне з чудес, скоєних Ісусом – воскресіння його друга Лазаря.

За біблійними переказами, Ісус по дорозі до Віфанії зустрів заплакану Марфу, яка втратила брата Лазаря. Він помер і був похований за чотири дні до приходу Христа в селище, розташоване недалеко від Єрусалима.

Ісус прибрав камінь від входу в печеру і закликав Лазаря вийти. Сталося диво – померлий воскрес. Новина швидко поширилася, і наступного дня Ісуса зустрічали в Єрусалимі як царя.

А святий Лазар прожив ще 30 років і став єпископом на Кіпрі.

Традиції в Лазареву суботу

У Лазареву суботу православні ламають гілки верби, які освячують у церкві наступного дня, тобто у Вербну неділю.

Оскільки цей день випадає у Великий піст, гуляння заборонені.

У Лазареву суботу можна їсти рибну ікру, кашу на рослинній олії і пити вино.

Крім того, в цей день можна і навіть потрібно сіяти горох – урожай буде хорошим.

Заборони в Лазареву суботу

У Лазареву суботу не можна важко працювати. Прання і прибирання у будинку також краще відкласти на інші дні.

Натомість суботу краще присвятити спілкуванню з рідними чи молитвам у церкві.

У цей день також заборонено лаятися, відмовляти у допомозі та ображатися.

Пишні застілля у Лазареву суботу не рекомендуються.