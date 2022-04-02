Всього у квітні 30 днів, із них десять будуть вихідними на офіційному рівні.

Згідно з календарем на 2022 рік, вихідними у квітні будуть 2 та 3, 9 та 10, 16 та 17, 23 та 24, 25, а також 30 числа.

У 2022 році Великдень у християн східного обряду припадає на неділю, 24 квітня. Згідно з Кодексом законів про працю України, вихідний автоматично переноситься на понеділок, 25 квітня. Тому з 23 по 25 квітня на українців чекають тривалі вихідні на Великдень.

Християни західного обряду святкуватимуть Великдень 17 квітня, втім додатковий вихідний на католицький Великдень не передбачено.

Окрім Великодня, який є одним із найбільших свят, у квітні на українців чекатимуть Благовіщення (7 квітня), Вербна неділя (17 квітня), Чистий Четвер (21 квітня) і Страсна П’ятниця (22 квітня). Також варто пам’ятати, що до 23 квітня триває Великий піст.