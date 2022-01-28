Дівчата – мрійливі та романтичні натури, які люблять сюрпризи. Попри те, що привід для вручення подарунків не потрібен, попереду День святого Валентина 2022 – шанс порадувати кохану своєю увагою.

Факти ICTV зібрали варіанти оригінальних подарунків дівчині на День святого Валентина, які точно не залишать її байдужою.

Який подарунок зробити дівчині на День святого Валентина

Обирати подарунок можна, виходячи з бажань другої половинки. Можливо, вона згадувала про довгоочікуваний концерт улюбленого гурту або про гарну прикрасу, яка все ніяк не виходить у неї з голови? Можете здійснити її маленьку мрію.

Не забудьте і про хобі своєї коханої. Якщо вона захоплюється музикою або малюванням, то неодмінно оцінить творчий презент, а якщо ваша дівчина – фанатка фізичних тренувань, віддайте перевагу спортивним подарункам.

Не забудьте про милу валентинку чи солодощі як доповнення до основного сюрпризу: дівчата звертають увагу на дрібниці, тому такі речі допоможуть вам викликати радісну посмішку на її обличчі.

Ідеї ​​оригінальних подарунків на День святого Валентина дівчині

Якщо ваша друга половинка не згадувала про свої бажання і в неї “все є”, тоді ідеї подарунків на Валентинів день будуть дуже доречними.

Доглядова косметика. Дівчата люблять проводити вечори у ванній, намазуючись різними кремами та дбаючи про свою шевелюру, а засобів догляду багато не буває. Ваша друга половинка точно зрадіє новому набору якісної косметики. Декор для дому. Жінки люблять прикрашати свій будинок різними предметами декору, чи то вази, чи гарні картини – головне, щоб усі предмети були в одному стилі. Як приклад, можна обрати у подарунок набір незвичайних статуеток. Подарунки для затишку. Теплий флісовий плед стане чудовим подарунком для коханої та буде особливо актуальним у холодні зимові вечори. На додаток до нього можна купити теплу піжаму. Такі подарунки допоможуть дівчині відчути вашу турботу. Подарунки для краси та здоров’я. Подаруйте дівчині сертифікат на масаж або на процедури в салоні краси. Професіонали допоможуть втілити в життя стильний образ, про який вона мріяла, а також відчути себе здоровішою та відпочилою. Романтичне побачення. Дівчині буде приємно, якщо День усіх закоханих ви проведете разом. Складіть план побачення, починаючи з прогулянки в парку, фотосесії на тематичних фотозонах і закінчуючи вечерею при свічках у ресторані та переглядом романтичної комедії вдома. Нехай весь день стане для неї сюрпризом!

Ось ще кілька цікавих ідей:

ювелірна прикраса;

чашка з її фотографією чи приємним написом;

фотоальбом зі спільними фотографіями;

великий набір солодощів;

стабілізована троянда у колбі;

портрет коханої;

незвичайний букет із мила;

фітнес-браслет або смарт-годинник;

музична скринька;

аудіокартина.

Проведіть День закоханих зі своєю дівчиною, адже ваша увага – те, що точно їй потрібно. Нехай цей день буде сповнений сюрпризів як для неї, так і для вас. І пам’ятайте: ваш подарунок обов’язково сподобається другій половинці, адже головне, що його буде обрано з душею!