14 лютого відзначають найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Закохані готують одне одному сюрпризи, подарунки, романтичні побачення тощо. А продумуючи всі найдрібніші моменти святкування Дня закоханих, ви обов’язково зіткнетеся і з питанням образу, частиною якого, безумовно, є макіяж.

Ідеї макіяжу на День святого Валентина

Якщо ви 14 лютого плануєте вирушити на побачення зі своїм коханим, то напевно вже продумуєте святковий образ. Макіяж до Дня святого Валентина може бути різним – як і класичним, так і ні. Тут вибір тільки за вами, але щоб вам легше було визначитися, Факти ICTV підготували ідеї макіяжу на День святого Валентина.

Макіяж до Дня святого Валентина з серцями

Головний символ свята – серце. Чому б його не додати у свій макіяж? Наприклад, прикрасити стразами у вигляді серця очі, при цьому зробивши гарний смокі-айс або стрілки. Також їх можна намалювати. Головне, дивіться, щоб це було доречно і не надто помітно, такий мейк більше підходить для тематичних вечірок.

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Макіяж до Дня святого Валентина з блискітками та стразами

Блискітки та стрази – це завжди святково. З ними можна зробити, як яскравий і кричущий макіяж, так і ніжний, стриманий. Дивіться за ситуацією і тим, де збираєтеся провести 14 лютого.

Макіяж до Дня святого Валентина смокі

Смокі-айс – це завжди красиво. Такий макіяж має елегантний вигляд і підкреслює ваш погляд. У поєднанні з правильним вбранням він буде чудовий вигляд мати.

Обираючи макіяж до Дня святого Валентина, пам’ятайте, що він повинен мати гармонійний вигляд із усім вашим образом.

Також раніше ми писали ідеї манікюру на День закоханих. Ознайомтеся з ними на Фактах ICTV.