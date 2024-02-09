Уже зовсім скоро, 14 лютого, ми відзначатимемо День святого Валентина. А отже, час готуватися. Можливо, ви вирушите на побачення зі своєю другою половинкою, а для цього необхідно підібрати святковий образ. Багато хто на цю дату робить також тематичний манікюр.

Манікюр на День святого Валентина

Записуючись до нігтьового майстра, ми не завжди знаємо, який дизайн хочемо зробити, адже наразі безліч різноманітних варіантів – з блискітками, з фольгою, наліпками, фігурками тощо. Факти ICTV зібрали цікаві ідеї манікюру на День закоханих, щоб вам було простіше визначитися.

Манікюр на День святого Валентина з сердечками та фігурками

Актуальний манікюр на День святого Валентина 2024 – дизайн із сердечками та фігурками. Їх можна нанести як на всі нігті, так і на деякі, також можна обіграти з французьким манікюром, який завжди має виграшний вигляд. Колір може бути будь-який.

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Манікюр на День святого Валентина в тематичних кольорах свята

Головний символ свята – валентинки, які виготовляють переважно у формі серця. Зазвичай вони червоні або рожеві, тому манікюр у цих кольорах буде актуальним на День усіх закоханих.

Манікюр на День святого Валентина з написами

Актуальним буде і дизайн нігтів із тематичними написами, наприклад, словом Кохання.

Манікюр на День святого Валентина з блискітками

Якщо не хочете надто підв’язуватися до свята, тоді зробіть манікюр із блискітками. Це також може бути світловідбивальний лак, який завжди має святковий, стильний та яскравий вигляд.