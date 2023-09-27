У неділю, 1 жовтня, Україна вперше відзначить День пам’яті захисників та захисниць у нову дату.

Цього дня о 09:00 відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання на честь загиблих воїнів.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що вперше вся країна на хвилину зупиниться, аби мовчанням вшанувати подвиг людей, які загинули, захищаючи нашу державу. Зеленський сподівається, що це стане новою традицією в Україні.

– Неділя, 09:00. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина поваги. Хвилина мовчання. І вічність пам’яті про наших полеглих захисників та захисниць, – написав глава держави.

Зазначимо, що раніше українці відзначали День захисника та захисниці 14 жовтня разом із Покровою Пресвятої Богородиці.

Однак через реформу церковного календаря дата свята змістилася.