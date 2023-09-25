У жовтні Україна відзначатиме дуже важливе свято – День захисника та захисниці. Раніше святкування припадало на 14 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці, тепер, через реформу церковного календаря, відзначатимемо 1 жовтня. Подвиги ЗСУ матеріально не оцінити, проте можемо віддячити оборонцям за допомогою подарунків на День захисника та захисниці.

Що вам приходить на згадку, коли ви думаєте, що можна подарувати на День захисника та захисниці України? Безумовно, одразу виринають такі варіанти, як дрон, автівка чи зброя. Саме для цього українці щодня донатять, адже такі потреби закрити самотужки нереально. У цьому матеріалі Факти.Лайф зібрали список ідей практичних подарунків на День захисника та захисниці, підготувати які буде під силу рідним та друзям.

Одяг і не тільки

Холоди наближаються, тож у подарункову коробку можна гарно запакувати якісну термобілизну. Також завжди необхідні шерстяні та бавовняні шкарпетки, флісові рукавички, шапки, балаклави, теплі устілки та білизна. Сюди ж додайте туристичні килимки. Непоганим варіантом презенту може стати спальник.

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Інструменти, мультитули, посуд

Список таких презентів доволі великий: мультифункціональні ножі, термос чи термокружка, фляга тощо. Що б із цього переліку ви не обрали, зважайте на якість. Зокрема, все має легко чиститись, а рідина не має протікати.

Електроніка

Сучасні гаджети – чудовий універсальний і практичний подарунок на День захисника та захисниці. Повербанки, недорогі смартфони з витривалим акумулятором, зарядні пристрої з популярними роз’ємами, ліхтарики на чоло та дротові навушники – все це може допомогти нашим героям та героїням під час служби.

Предмети гігієни

Те, що для нас є засобами щоденного використання, для бійців може стати гарним практичним подарунком на День захисника та захисниці. Покладіть у пакунок креми для обличчя та рук, гігієнічну помаду від обвітрювань, вологий туалетний папір, вушні палички, зубочистки, зубну пасту, ополіскувач, щітки та господарське мило.

БАДи та спортивне харчування

Щодня військові витрачають чимало енергії, тож якнайшвидше відновлення та джерела живлення для них завжди на часі. Зберіть енергетичну посилку з усілякими корисними смаколиками, куди можна покласти дитяче харчування, згущенку, каву, а також біологічно активні добавки. Зокрема, зверніть увагу на протеїн, амінокислоти, мелатонін, магній+В6, залізо та фолієву кислоту, вітамін С. Також додайте сюди препарати від застуди та знеболювальні. Головне – знати, чи немає протипоказань до ліків.

Емоційні подарунки

Хто сказав, що приємні подарунки на День захисника та захисниці не можуть бути ще й практичними? До речі, їх можна зробити доповненням до будь-якого з наборів, про які ми писали вище. Отже, до посилки можна вкласти особливий шеврон, жетон чи браслет з гравіюванням, солодощі. Врахуйте, щоб смаколиків вистачило побратимам та посестрам. Приємним та корисним подарунком може стати електронна версія книжки. Тут головне знати, чи є час та можливість для читання.

Тож є достатньо варіантів висловити свою підтримку та вдячність за допомогою подарунків військовим на День захисника та захисниці. Разом з тим, маємо продовжувати донатити та робити все залежне від нас у тилу, щоби наші герої та героїні могли наближати омріяну перемогу.