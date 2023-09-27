В воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит День памяти защитников и защитниц в новую дату.

В этот день в 09:00 состоится всеукраинская минута молчания в честь погибших воинов.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что впервые вся страна на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг людей, которые погибли, защищая наше государство. Зеленский надеется, что это станет новой традицией в Украине.

— Воскресенье, 09:00. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах, — написал глава государства.

Отметим, что ранее украинцы отмечали День защитника и защитницы 14 октября вместе с Покровом Пресвятой Богородицы.

Однако из-за реформы церковного календаря дата праздника сместилась.