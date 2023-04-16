16 квітня православні християни відзначають Великдень, який приурочений до воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. Це світле і одне з найважливіших релігійних свят, оскільки воно символізує перемогу життя над смертю.
Кожен із вірян знає традиції цього дня. Заведено ходити до церкви, освячувати великодні кошики, вітати одне одного словами: – Христос воскрес! І відповідати: Воістину воскрес! Також цього дня необхідно бажати одне одному радості, любові, миру, щастя та спокою.
Із цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Великоднем 2023 у СМС, віршах і прозі, щоб ви змогли надіслати їх тим, кого не можете привітати особисто.
Привітання з Великоднем 2023 у СМС
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Христос воскрес – квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов’їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
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Весна розцвіла неначе казка,
І посилає сонце проміння із небес.
Вітаю із щасливим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
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Чому на землі так святково сьогодні?
Бо з неба зійшло Воскресіння Господнє.
І ангельські хори співають з небес: –
Сьогодні Великдень! Син Божий воскрес!
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З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
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Хай сповнює душу краса Великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око весняні квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!
Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем 2023 у віршах
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Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
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Співають дзвони святого храму,
Велика радість: Христос Воскрес!
До свята паски хай світлими стануть,
Землі цвітіння і синь небес.
Нехай добро вам зігріє серце,
Любов і віра в душі живуть,
Нехай у вашому домі щастя
Назавжди ангели збережуть!
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Великодні дні настали —
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає —
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров’я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості і щасті.
Паски посвятим, і згадаєм рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку щоб жили!
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Сьогодні прокидається земля,
І таємницею одягаються поля,
Весна іде, вона сповнена чудес!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Природа ніжним трепетом повна,
І птиці в’ються в блакиті небес.
Порушена сьогодні тиша:
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Шумить тепер зелена трава
Їй вторить старий, повний таємниці ліс.
І вітер шепоче ніжні слова:
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Привітання з Великоднем 2023 у прозі
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Христос воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел-охоронець захистить від негараздів, а благодать Божа наповнить ваші серця! Бажаю весняного тепла в серці та мирного неба над головою!
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Вітаю з Великоднем! Бажаю вірити, мріяти, сподіватися! Любові в серці, тепла на душі! Цінуйте кожну мить свого життя і прислухайтеся до поклику серця. Нехай Господь захистить вас від бід і негоди!
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Зі світлим святом святого Великодня! Бажаю добра, світла і миру! Нехай ваші думки і дії будуть тільки з хорошим посилом і на благо! Нехай оточують вас тільки добрі і світлі люди! Здоров’я вам і вашим близьким!
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З великим святом! Всього самого доброго і світлого. Нехай справджуються всі найзаповітніші бажання.
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Нехай це свято оселить у серцях радість і теплоту, принесе в оселю мир, добробут і щастя, подарує здоров’я і душевну рівновагу. А головне – очистить серце від усього того, що обтяжує.