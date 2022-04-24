Сьогодні, 24 квітня, православні християни відзначають важливе релігійне свято – Великдень, або Світле Христове Воскресіння.

Світла весняна дата – більш духовне свято, яке багате на різноманітні традиції. Цього дня із вуст вірян звучить пасхальне вітання – Христос воскрес! Воістину Воскрес! Прийнято радіти, гуляти, оскільки християни відзначають воскресіння з мертвих сина Божого Ісуса Христа, однак у 2022 році українці не зможуть дозволити собі пишне святкування.

Також цього дня потрібно вітати всіх, кого вважаєте за потрібне, зробити це можна за допомогою гарних листівок, які підготували Факти ICTV.

Привітання в листівках із Великоднем

Дотримуючись традицій, в суботу ввечері господині готують кошики, які освячуватимуть у храмі. Ближче до 00.00 віряни збираються до храму, де розпочинається богослужіння (час встановлюють церкви). Після літургії священники починають освячувати кошики.

Вранці християни йдуть додому відпочивати за святковим столом.

Російсько-українська війна вносить свої корективи, тому святкування Світлого Христового Воскресіння у 2022 році буде не таким, до якого звикли громадяни нашої країни. Як святкувати Великдень під час воєнного стану та чи варто йти до церкви – читайте на Фактах ICTV.