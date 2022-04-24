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Христос воскрес! Красивые поздравления с Пасхой в открытках

24 апреля 2022, 05:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
великдень

Сегодня, 24 апреля, православные христиане отмечают важные религиозный праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение.

Светлая весенняя дата — более духовный праздник, который богат на разнообразные традиции. В этот день из уст верующих звучит пасхальное приветствие — Христос воскрес! Воистину воскрес! Также принято радоваться, гулять, поскольку христиане отмечают воскресения из мертвых сына Божего, Иисуса Христа, однако в 2022 украинцы не смогут позволить себе пышное празднование.

Также в этот день нужно поздравлять всех, кого посчитаете нужным, сделать это можно с помощью красивых открыток, которые подготовили Факты ICTV.

Поздравления в открытках с Пасхой

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Следуя традициям, в субботу вечером хозяйки готовят корзины, которые будут освящать в храме. Ближе к 00.00 верующие собираются в храм, где начинается богослужение (время устанавливают церкви). После литургии батюшки начинают освящать корзины.

Утром христиане идут домой отдыхать за праздничным столом.

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Российско-украинская война вносит свои коррективы, поэтому празднование Светлого Христового Воскресение в 2022 году будет не таким, к которому привыкли граждане нашей страны. Как праздновать Пасху во время военного положения и стоит ли идти в церковь — читайте на Фактах ICTV.

Теги
Пасха, Привітання
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