Сегодня, 24 апреля, православные христиане отмечают важные религиозный праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение.

Светлая весенняя дата — более духовный праздник, который богат на разнообразные традиции. В этот день из уст верующих звучит пасхальное приветствие — Христос воскрес! Воистину воскрес! Также принято радоваться, гулять, поскольку христиане отмечают воскресения из мертвых сына Божего, Иисуса Христа, однако в 2022 украинцы не смогут позволить себе пышное празднование.

Также в этот день нужно поздравлять всех, кого посчитаете нужным, сделать это можно с помощью красивых открыток, которые подготовили Факты ICTV.

Поздравления в открытках с Пасхой

Следуя традициям, в субботу вечером хозяйки готовят корзины, которые будут освящать в храме. Ближе к 00.00 верующие собираются в храм, где начинается богослужение (время устанавливают церкви). После литургии батюшки начинают освящать корзины.

Утром христиане идут домой отдыхать за праздничным столом.