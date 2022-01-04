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Як приготувати традиційну кутю на Різдво

4 Січня 2022, 09:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Як приготувати традиційну кутю на Різдво
Джерело: Depositphotos

Кутя — один з головних атрибутів Різдва. У це свято заведено відпочивати разом зі своєю родиною від повсякденних турбот і насолоджуватися смаколиками. Існує безліч рецептів куті — кожен знайде собі необхідний.

Але також є і класичні рецепти — з пшениці, горіхів, меду та маку. Як приготувати традиційну кутю на Різдво — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Кутя на Різдво

Інгредієнти:

  • 200 г пшениці (цільної);
  • 50 г волоських горіхів;
  • 50 г родзинок;
  • 100 г меду;
  • 50 г маку.

кутя різдво

Спосіб приготування:

  1. Насамперед пшеницю потрібно промити та замочити на три години. Класичний рецепт має на увазі проварку до повної готовності, після чого потрібно позбутися зайвої води за допомогою друшляку.
  2. Беремося за мак – його треба запарити. Кладемо в місткість, заливаємо водою і накриваємо мискою або тарілкою — весь процес пройде швидше.
  3. Потрібно дочекатися набухання маку, а потім перетерти. Це можна зробити як у ступці, так і в кавомолці або блендері.
  4. Далі — родзинки та волоські горіхи. Висушені виноградини слід запарити, а горіхи порізати на маленькі шматочки.
  5. Після цього потрібно засипати в миску пшениці, мак і горіхи — все це перемішуємо і заливаємо медом. Якщо є тільки твердий мед — можна розпарити в паровій бані або мікрохвильовій печі.
  6. Знову всі компоненти ретельно змішати. Різдвяна кутя готова до вживання. Можна також додати цукати, чорнослив, курагу, сухофрукти або інші екзотичні інгредієнти, які вам подобаються.

Кутя з апельсиновою цедрою

Інгредієнти:

  • 250 г маку;
  • 150 г очищеної пшениці;
  • 2 ст. л рідкого меду (якщо він кристалізувався, розчинити на водяній бані);
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 150 г цукру;
  • по 100 г очищеного мигдалю, волоських та лісових горіхів, родзинок;
  • 1 ст. л апельсинової цедри;
  • 1/2 склянки води;
  • половинки волоських горіхів для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. Залити мак окропом, злити, залити ще раз (води за обсягом вдвічі більше, ніж маку) і залишити на вісім годин. Після цього зливаємо воду, а мак відправляємо в м’ясорубку або перетираємо у ступці.
  2. Пшеницю добре промити. Залити холодною водою та тримати на плиті до кипіння. Після цього краще зменшити вогонь та дочекатися випаровування води. Поставити місткість у розігріту духову шафу або готувати пшеницю на водяній бані до м’якості. Знову потрібно промити холодною водою та злити.
  3. Вже перетертий мед треба змішати із маком. Звичайний та ванільний цукор розчинити в рідині та перемішати з маком та пшеницею. Все це потрібно ще раз перемішати з подрібненими горіхами, родзинками та цедрою. Можна додати в кутю половинки волоських горіхів, якщо гості оцінять.
  4. Потім готове блюдо ставимо у холодильник. Можна додатково кутю прикрасити мигдалем та шматочками кураги, після чого подавати до різдвяного столу.
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Теги
Кулінарні рецепти , Новорічні свята , Різдво
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