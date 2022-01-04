Кутя — один з головних атрибутів Різдва. У це свято заведено відпочивати разом зі своєю родиною від повсякденних турбот і насолоджуватися смаколиками. Існує безліч рецептів куті — кожен знайде собі необхідний.
Але також є і класичні рецепти — з пшениці, горіхів, меду та маку. Як приготувати традиційну кутю на Різдво — читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Кутя на Різдво
Інгредієнти:
- 200 г пшениці (цільної);
- 50 г волоських горіхів;
- 50 г родзинок;
- 100 г меду;
- 50 г маку.
Спосіб приготування:
- Насамперед пшеницю потрібно промити та замочити на три години. Класичний рецепт має на увазі проварку до повної готовності, після чого потрібно позбутися зайвої води за допомогою друшляку.
- Беремося за мак – його треба запарити. Кладемо в місткість, заливаємо водою і накриваємо мискою або тарілкою — весь процес пройде швидше.
- Потрібно дочекатися набухання маку, а потім перетерти. Це можна зробити як у ступці, так і в кавомолці або блендері.
- Далі — родзинки та волоські горіхи. Висушені виноградини слід запарити, а горіхи порізати на маленькі шматочки.
- Після цього потрібно засипати в миску пшениці, мак і горіхи — все це перемішуємо і заливаємо медом. Якщо є тільки твердий мед — можна розпарити в паровій бані або мікрохвильовій печі.
- Знову всі компоненти ретельно змішати. Різдвяна кутя готова до вживання. Можна також додати цукати, чорнослив, курагу, сухофрукти або інші екзотичні інгредієнти, які вам подобаються.
Кутя з апельсиновою цедрою
Інгредієнти:
- 250 г маку;
- 150 г очищеної пшениці;
- 2 ст. л рідкого меду (якщо він кристалізувався, розчинити на водяній бані);
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 150 г цукру;
- по 100 г очищеного мигдалю, волоських та лісових горіхів, родзинок;
- 1 ст. л апельсинової цедри;
- 1/2 склянки води;
- половинки волоських горіхів для прикраси.
Спосіб приготування:
- Залити мак окропом, злити, залити ще раз (води за обсягом вдвічі більше, ніж маку) і залишити на вісім годин. Після цього зливаємо воду, а мак відправляємо в м’ясорубку або перетираємо у ступці.
- Пшеницю добре промити. Залити холодною водою та тримати на плиті до кипіння. Після цього краще зменшити вогонь та дочекатися випаровування води. Поставити місткість у розігріту духову шафу або готувати пшеницю на водяній бані до м’якості. Знову потрібно промити холодною водою та злити.
- Вже перетертий мед треба змішати із маком. Звичайний та ванільний цукор розчинити в рідині та перемішати з маком та пшеницею. Все це потрібно ще раз перемішати з подрібненими горіхами, родзинками та цедрою. Можна додати в кутю половинки волоських горіхів, якщо гості оцінять.
- Потім готове блюдо ставимо у холодильник. Можна додатково кутю прикрасити мигдалем та шматочками кураги, після чого подавати до різдвяного столу.