Кутя — один з головних атрибутів Різдва. У це свято заведено відпочивати разом зі своєю родиною від повсякденних турбот і насолоджуватися смаколиками. Існує безліч рецептів куті — кожен знайде собі необхідний.

Але також є і класичні рецепти — з пшениці, горіхів, меду та маку. Як приготувати традиційну кутю на Різдво — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Кутя на Різдво

Інгредієнти:

200 г пшениці (цільної);

50 г волоських горіхів;

50 г родзинок;

100 г меду;

50 г маку.

Спосіб приготування:

Насамперед пшеницю потрібно промити та замочити на три години. Класичний рецепт має на увазі проварку до повної готовності, після чого потрібно позбутися зайвої води за допомогою друшляку. Беремося за мак – його треба запарити. Кладемо в місткість, заливаємо водою і накриваємо мискою або тарілкою — весь процес пройде швидше. Потрібно дочекатися набухання маку, а потім перетерти. Це можна зробити як у ступці, так і в кавомолці або блендері. Далі — родзинки та волоські горіхи. Висушені виноградини слід запарити, а горіхи порізати на маленькі шматочки. Після цього потрібно засипати в миску пшениці, мак і горіхи — все це перемішуємо і заливаємо медом. Якщо є тільки твердий мед — можна розпарити в паровій бані або мікрохвильовій печі. Знову всі компоненти ретельно змішати. Різдвяна кутя готова до вживання. Можна також додати цукати, чорнослив, курагу, сухофрукти або інші екзотичні інгредієнти, які вам подобаються.

Кутя з апельсиновою цедрою

Інгредієнти:

250 г маку;

150 г очищеної пшениці;

2 ст. л рідкого меду (якщо він кристалізувався, розчинити на водяній бані);

1 пакетик ванільного цукру;

150 г цукру;

по 100 г очищеного мигдалю, волоських та лісових горіхів, родзинок;

1 ст. л апельсинової цедри;

1/2 склянки води;

половинки волоських горіхів для прикраси.

Спосіб приготування: