День Святого Валентина – це не лише романтичне свято всіх закоханих, а й додатковий привід приділити час близьким і потішити їх подарунком.

Чудовим варіантом презенту стане виріб, виготовлений власноруч. Це можуть бути валентинки, листівки або вінок у вигляді серця, який стане прикрасою будь-якого інтер’єру.

Факти ICTV зібрали цікаві ідеї виробів, які можна зробити на День Святого Валентина.

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Ідеї виробів на День Святого Валентина

Листівки на День Святого Валентина

Один із найпростіших виробів, які можна зробити своїми руками, це листівки із сердечками та побажаннями. Для цього вам знадобляться картон, папір, ножиці та трішки фантазії.

Оригінальний вінок на День Святого Валентина

На новорічні свята є традиція робити різдвяні вінки, однак цей виріб буде актуальним і на День Святого Валентина. Для цього виріжте сердечка з паперу різних кольорів і приклейте їх на круглу основу вінка.

Валентинка з ниток

Чудовим варіантом подарунка на 14 лютого буде валентинка, але не просто вирізана, а вишита. Для цього простим олівцем на картоні намалюйте контур сердечка і вишийте його кольоровими нитками.

Валентинка із фетру

Красиву валентинку також можна зробити із фетру. З червоного або білого фетру виріжте 2 однакових сердечка, вкладіть посередині стрічку і наповнювач, а потім зшийте дві половинки. Один бік можна прикрасити ґудзиками, намистинками або так, як вам подобається.

Гірлянда з сердечок

Такою гірляндою ви зможете прикрасити свою кімнату та створити святкову атмосферу. З паперу різних кольорів виріжте сердчечка і за допомогою клею або скотчу закріпіть їх на нитку.