Весільна церемонія – особливий момент у житті кожної пари. Багато молодят прагнуть зробити цей день памʼятним, ще й обравши для цього красиве число. Факти.Life підібрали гарні дати для весілля у 2024 році, щоби допомогти зорієнтуватися тим, хто планує сказати одне одному заповітне “так”.

Коли одружуватися у 2024 році, вирішувати тільки вам, тим більше, що естетичний набір чисел можна знайти у кожному місяці та кожній порі року. Зазвичай найбільше уваги привертають дати, де місяць і число збігаються або які є дзеркальними до року.

Гарні дати для весілля взимку 2024 року

Рік починається з січня, а закінчується груднем. Тож подивимося на дати саме у цьому порядку. Зокрема, дехто з пар надає перевагу 14 лютого, коли відзначається День усіх закоханих.

Зараз дивляться

Січень – 01.01.2024, 24.01.2024.

Лютий – 02.02.2024, 04.02.2024, 14.02.2024, 20.02.2024, 24.02.2024.

Грудень – 12.12.2024, 24.12.2024.

Коли одружуватися навесні 2024 року

Навесні все розквітає. Це час, коли у природі зароджується нове життя. Тож народитися новій родині теж саме час. До яких дат варто придивитися навесні:

Березень – 03.03.2024, 20.03.2024, 24.03.2024.

Квітень – 04.04.2024, 20.04.2024, 24.04.2024.

Травень – 05.05.2024, 20.05.2024, 24.05.2024.

Красиві дати для весілля влітку 2024 року

Влітку сонце сповнює наше життя, тож настрій покращується – попри всі складнощі, які нині переживає Україна. Тому, якщо ви захочете взяти шлюб саме в один із трьох найтепліших місяців року, у пригоді стануть наші підказки щодо гарних дат для весілля.

Червень – 06.06.2024, 20.06.2024, 24.06.2024.

Липень – 07.07.2024, 20.07.2024, 24.07.2024.

Cерпень – 08.08.2024, 20.08.2024, 24.08.2024.

Гарні дати для шлюбу восени 2024 року

Осінь споконвіку вважалася в українців найкращим часом для весільних урочистостей. Це було повʼязано з такою прагматичною частиною життя наших пращурів, як збір врожаю. Втім, і зараз шлюб восени – справа хороша, тим більше, що красиві дати теж є. Зокрема, придивіться до 9 вересня, адже це число гарне, як не глянь. Саме на цю дату припадає Міжнародний день краси.

Вересень – 09.09.2024, 20.09.2024, 24.09.2024.

Жовтень – 10.10.2024, 20.10.2024, 24.10.2024.

Листопад – 11.11.2024, 20.11.2024, 24.11.2024.

Утім, на яку б дату ви не призначили весільну церемонію, головне – почуття. Тоді кожну річницю шлюбу ви відзначатимете з радістю незалежно від естетики чисел.