Свадебная церемония — особенный момент в жизни каждой пары. Многие из молодоженов стремятся сделать этот день памятным, еще и выбрав для этого красивое число. Факты.Life подобрали гармоничные даты для свадьбы в 2024 году, чтобы помочь сориентироваться тем, кто планирует сказать друг другу заветное “да”.

Когда жениться в 2024 году, решать только вам, тем более, что эстетичный набор чисел можно найти в каждом месяце и каждом времени года. Обычно больше всего внимания привлекают даты, где месяц и число совпадают или являющиеся зеркальными к году.

Красивые даты для свадьбы зимой 2024 года

Год начинается с января, а заканчивается декабрем. Поэтому посмотрим на даты именно в этом порядке. В частности, некоторые пары предпочитают 14 февраля, когда отмечается День всех влюбленных.

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Январь — 01.01.2024, 24.01.2024.

Февраль — 02.02.2024, 04.02.2024, 14.02.2024, 20.02.2024, 24.02.2024.

Декабрь -12.12.2024, 24.12.2024.

Когда жениться весной 2024 года

Весной все расцветает. Это время, когда в природе зарождается новая жизнь. Поэтому родиться новой семье тоже самое время. К каким датам стоит присмотреться весной:

Март — 03.03.2024, 20.03.2024, 24.03.2024.

Апрель — 04.04.2024, 20.04.2024, 24.04.2024.

Май — 05.05.2024, 20.05.2024, 20.05.2024, 24.05.2024.

Красивые даты для свадьбы летом 2024 года

Летом солнце наполняет нашу жизнь, и настроение улучшается, несмотря на все сложности, которые сейчас переживает Украина. Поэтому, если вы захотите жениться либо выйти замуж именно в один из трех самых теплых месяцев года, пригодятся наши подсказки относительно красивых дат для свадьбы.

Июнь — 06.06.2024, 20.06.2024, 24.06.2024.

Июль — 07.07.2024, 20.07.2024, 24.07.2024.

Август — 08.08.2024, 20.08.2024, 24.08.2024.

Эстетичные даты для бракосочетания осенью 2024 года

Осень испокон веков считалась у украинцев лучшим временем для свадебных торжеств. Это было связано с такой прагматичной частью жизни наших предков, как сбор урожая. Впрочем, и сейчас брак осенью — дело хорошее, тем более, что красивые даты тоже есть. В частности, присмотритесь к 9 сентября, ведь это число гармонично, как ни взгляни. Именно на эту дату приходится Международный день красоты.

Сентябрь — 09.09.2024, 20.09.2024, 24.09.2024.

Октябрь — 10.10.2024, 20.10.2024, 24.10.2024.

Ноябрь — 11.11.2024, 20.11.2024, 24.11.2024.

Впрочем, на какую бы дату вы ни назначили свадебную церемонию, главное — чувства. Тогда каждую годовщину брака вы будете отмечать с радостью независимо от эстетики чисел.