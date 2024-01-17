У середу, 17 січня, українці відзначатимуть Міжнародний день наставництва і вшановуватимуть пам’ять Антонія Великого.

Які свята відзначають 17 січня 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 17 січня 2024 року

День пам’яті Антонія Великого – свято, яке присвячене засновнику усамітненого духовенства. І хоча він народився в заможній родині в Єгипті, з самого дитинства йому прищеплювали віру в Бога. Відомо, що майно своєї сім’ї він розділив бідним після смерті його батьків і перебрався в печеру. Історія свідчить, що за своє життя він також встиг створити монастир, хоч і в ньому сам з’являвся вкрай рідко.

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Який сьогодні, 17 січня 2024 року, день в Україні

Міжнародний день наставництва – неофіційне свято, яке дуже популярне в низці країн. Воно присвячене всім тим, хто ділиться своїми цінними знаннями з іншими і направляє людей на правильну дорогу в житті. Справжній наставник завжди знайде підхід до будь-якого учня.

Хто святкує день ангела 17 січня 2024 року

17 січня день ангела відзначають Олександр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків.

Що не можна робити 17 січня 2024 року

На день пам’яті Антонія Великого заборонено займатися важкою фізичною працею. Прибирання, шиття і прання – все це краще зробити в інший день.

Далеку поїздку також краще відкласти – вважалося, що негода на Антонія може сильно ускладнити подорож.

Що можна робити сьогодні

На Антонія Великого можна помолитися. Також варто звернути увагу на тих, хто потребує допомоги – вам точно повернеться все те, що ви віддасте нужденним.

Народні прикмети на 17 січня 2024 року