В среду, 17 января, украинцы будут отмечать Международный день наставничества и чтить память Антония Великого.

Какие праздники отмечают 17 января 2024 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник – 17 января 2024

День памяти Антония Великого — праздник который посвящен основателю уединенного духовенства. И хотя он родился в богатой семье в Египте, с самого детства ему прививали веру в Бога. Известно, что имущество своей семьи он раздел бедным после смерти его родителей и перебрался в пещеру. История гласит, что за свою жизнь он также успел создать монастырь, хоть и в нем сам появлялся крайне редко.

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Какой сегодня, 17 января 2024 года, день в Украине

Международный день наставничества — неофициальный праздник, который очень популярен в ряде стран. Он посвящен всем тем, кто делится своими ценными знаниями с другими и направляет людей на правильную дорогу в жизни. Настоящий наставник всегда найдет подход к любому ученику.

Кто празднует день ангела 17 января 2024 года

17 января день ангела отмечают Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Яков.

Что нельзя делать 17 января 2024 года

На день памяти Антония Великого запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Уборка, шитье и стирка — все это лучше сделать в другой день.

Дальнюю поездку также лучше отложить — считалось, что непогода на Антония может сильно усложнить путешествие.

Что можно делать сегодня

На Антония Великого можно помолиться. Также стоит обратить внимание на тех, кто нуждается в помощи — вам точно вернется все то, что вы отдадите нуждающим.

Народные приметы на 17 января 2024 года