8 листопада у світі відзначають День піаніста, День радіології та День містобудування.
Православні віряни вшановують пам’ять Димитрія Солунського. У народі його ще називають Димитрів день.
Великомученика вбили за християнську віру. Димитра Солунського часто зображають на іконах у вигляді воїна в обладунках, зі списом і мечем у руках. Він вважається покровителем воїнів.
Тому у цей день святого просять по сміливість і терпіння.
Іменини 8 листопада
День ангела 8 листопада відзначають Дмитро, Антон, Василь, Марк.
Народні прикмети на 8 листопада:
- Якщо в цей день тепло, то і зима буде тепла.
- Якщо випав сніг, то і на Великдень він буде.
- Якщо вранці іній видно, то зима буде сніжна.
- Якщо на річках до цього дня льоду немає, то до кінця листопада морозів не буде.
- На Дмитра тепло – весна буде рання.
Що не можна робити 8 листопада:
- Не можна виконувати фізичну роботу.
- Не рекомендується відмовляти в милостині тим, хто дійсно цього потребує.
- Не можна їсти перший млинець, він призначений для покійних.
Однак у церковному календарі на листопад 2021 є ще кілька важливих дат для православних християн. Зокрема, саме на останній місяць осені припадає початок Різдвяного посту.
А ще православні християни вшановують пам’ять архистратига Михаїла і святителя Іоанна Златоуста.