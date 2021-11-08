8 ноября в мире отмечают День пианиста, День радиологии и День градостроительства.

Православные верующие чтят память Димитрия Солунского. В народе его еще называют Димитров день.

Великомученика убили за христианскую веру. Димитрия Солунского часто изображают на иконах в виде воина в доспехах, с копьем и мечом в руках. Он считается покровителем воинов.

Поэтому в этот день святого просят о смелости и терпении.

Именины 8 ноября

День ангела 8 ноября отмечают Дмитрий, Антон, Василий, Марк.

Народные приметы на 8 ноября:

Если в этот день тепло, то и зима будет теплая.

Если выпал снег, то и на Пасху он будет.

Если утром иней видно, то зима будет снежная.

Если на реках по сей день льда нет, то до конца ноября морозов не будет.

На Дмитрия тепло — весна будет ранняя.

Что нельзя делать 8 ноября:

Нельзя выполнять физическую работу.

Не рекомендуется отказывать в милостыне тем, кто действительно в этом нуждается.

Нельзя есть первый блин, он предназначен для умерших.

Однако в церковном календаре на ноябрь 2021 есть еще несколько важных дат для православных христиан. В частности, именно на последний месяц осени приходится начало Рождественского поста.

А еще православные христиане чтят память архистратига Михаила и святителя Иоанна Златоуста.