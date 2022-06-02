2 червня православні відзначають величезне свято – Вознесіння Господнє. Традиційно важлива подія припадає на 40-й день після Великодня.

Цього дня варто привітати своїх друзів та близьких зі святом, нагадати про важливість віри, а також побажати багато приємних слів.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у Viber із Вознесінням Господнім, які зігріють теплом близьких навіть на відстані.

Зараз дивляться

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Зі святом вас вітаю

Господнім Вознесінням!

Вам бажаю настрою

У цей день весняний,

Щастя і любові великої!

Нехай все буде добре!

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Свято велике сьогодні,

Душам дарує любов —

Вознесіння Господнє

Принесло нам радість знов.

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Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе, зміцнить.

Будь в ладу ти з Богом своїм,

Він один лише тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості та доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і метушні!

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Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

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Сьогодні – Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

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Червень принесе українцям величезну кількість свят. На 12 число припадає Трійця, а наприкінці місяця багато хто відзначатиме День Конституції України. Ознайомитись із календарем свят на червень 2022 року можна на Фактах ICTV.