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Для найближчих: найкращі привітання з Вознесінням Господнім для Viber

2 Червня 2022, 07:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вознесение Господне

2 червня православні відзначають величезне свято – Вознесіння Господнє. Традиційно важлива подія припадає на 40-й день після Великодня.

Цього дня варто привітати своїх друзів та близьких зі святом, нагадати про важливість віри, а також побажати багато приємних слів.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у Viber із Вознесінням Господнім, які зігріють теплом близьких навіть на відстані.

Зараз дивляться

***

Зі святом вас вітаю
Господнім Вознесінням!
Вам бажаю настрою
У цей день весняний,
Щастя і любові великої!
Нехай все буде добре!

Вознесіння Господнє

***

Свято велике сьогодні,
Душам дарує любов —
Вознесіння Господнє
Принесло нам радість знов.

Вознесіння Господнє

***

Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе, зміцнить.
Будь в ладу ти з Богом своїм,
Він один лише тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості та доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і метушні!

Вознесіння Господнє

***

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

Вознесіння Господнє

***

Сьогодні – Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!

Вознесіння Господнє

***

Червень принесе українцям величезну кількість свят. На 12 число припадає Трійця, а наприкінці місяця багато хто відзначатиме День Конституції України. Ознайомитись із календарем свят на червень 2022 року можна на Фактах ICTV.

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Теги
Viber, Вознесіння Господнє, Привітання
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