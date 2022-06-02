2 червня православні відзначають величезне свято – Вознесіння Господнє. Традиційно важлива подія припадає на 40-й день після Великодня.
Цього дня варто привітати своїх друзів та близьких зі святом, нагадати про важливість віри, а також побажати багато приємних слів.
Факти ICTV підготували найкращі привітання у Viber із Вознесінням Господнім, які зігріють теплом близьких навіть на відстані.
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Зі святом вас вітаю
Господнім Вознесінням!
Вам бажаю настрою
У цей день весняний,
Щастя і любові великої!
Нехай все буде добре!
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Свято велике сьогодні,
Душам дарує любов —
Вознесіння Господнє
Принесло нам радість знов.
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Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе, зміцнить.
Будь в ладу ти з Богом своїм,
Він один лише тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості та доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і метушні!
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Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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Сьогодні – Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
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Червень принесе українцям величезну кількість свят. На 12 число припадає Трійця, а наприкінці місяця багато хто відзначатиме День Конституції України. Ознайомитись із календарем свят на червень 2022 року можна на Фактах ICTV.