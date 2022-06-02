2 июня православные отмечают огромный праздник — Вознесение Господне. Традиционно, важное событие приходится на 40-й день после Пасхи.

В этот день стоит поздравить своих друзей и близких с праздником, напомнить о важности веры, а также пожелать много приятных слов.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в Viber с Вознесением Господним, которые согреют теплом близких даже на расстоянии.

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С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет пусть ваш дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

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С Вознесением Господним

Принимайте поздравления,

Небеса благодарите

За прекрасные мгновения.

Благодать сойдет большая

Пусть на всю вашу семью.

Будьте счастливы, здоровы, —

От души вам говорю.

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В день сороковой по Пасхе —

Святой, праздничный четверг —

Получите с неба ласку,

Сильный Божий оберег.

Пусть Иисус вас охраняет,

Вознесенный к небесам,

Ежедневно защищает

Жизнь, тепло дарит сердцам.

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С Вознесением Господним

Поздравления прими,

Пусть исполнятся сегодня

Все мечтания твои.

И от божьей благодати

Станет мир вокруг теплей,

Будут только свет и счастье

В жизни царствовать твоей!

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Вознесение Господне

Время праздновать пришло,

Ведь со Светлой нашей Пасхи

Сорок дней уже прошло,

Вам желаю в этот праздник

Лишь достатка и тепла,

Благ и радостей, удачи,

В гору пусть идут дела!

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