2 июня православные отмечают огромный праздник — Вознесение Господне. Традиционно, важное событие приходится на 40-й день после Пасхи.
В этот день стоит поздравить своих друзей и близких с праздником, напомнить о важности веры, а также пожелать много приятных слов.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в Viber с Вознесением Господним, которые согреют теплом близких даже на расстоянии.
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С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
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С Вознесением Господним
Принимайте поздравления,
Небеса благодарите
За прекрасные мгновения.
Благодать сойдет большая
Пусть на всю вашу семью.
Будьте счастливы, здоровы, —
От души вам говорю.
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В день сороковой по Пасхе —
Святой, праздничный четверг —
Получите с неба ласку,
Сильный Божий оберег.
Пусть Иисус вас охраняет,
Вознесенный к небесам,
Ежедневно защищает
Жизнь, тепло дарит сердцам.
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С Вознесением Господним
Поздравления прими,
Пусть исполнятся сегодня
Все мечтания твои.
И от божьей благодати
Станет мир вокруг теплей,
Будут только свет и счастье
В жизни царствовать твоей!
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Вознесение Господне
Время праздновать пришло,
Ведь со Светлой нашей Пасхи
Сорок дней уже прошло,
Вам желаю в этот праздник
Лишь достатка и тепла,
Благ и радостей, удачи,
В гору пусть идут дела!
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Июнь принесет украинцам огромное количество праздников. На 12 число приходится Троица, а в конце месяца многие будут отмечать День Конституции Украины. Ознакомиться с календарем праздников на июнь 2022 года можно на Фактах ICTV.