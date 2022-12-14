19 грудня у православних церквах відзначають День Святителя Миколая. Як і будь-яке інше релігійне свято, на нього припадають традиції, серед яких — ворожіння.

Так, подібна традиція бере свій початок ще від наших предків, і найбільше чекали ворожіння дівчата. Вони вже готували святкові вбрання, а також хотіли дізнатися про те, яким буде їхнє заміжжя.

За традицією, дівчата збиралися за столом і гадали на ніч з 18 на 19 грудня.

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Найкращі способи ворожіння на Миколая – далі у матеріалі.

Щоб дізнатися, як складеться життя, потрібно знати ім’я нареченого. Для цього дівчата брали кору берези та писали на них різні чоловічі імена. Після цього кора скручувалась, перемішувалась і вирушала під подушку. Вже вранці 19 грудня одну з частин виймали й дізнавалися ім’я майбутнього чоловіка.

Ще одним популярним способом ворожіння є гілочка вишневого дерева. Її заведено ставити у вазу з водою. Якщо до весни вона зацвіте – весіллі точно бути найближчими місяцями.

Також важливу роль відіграють віщі сни. Для цього потрібно перед сном 18 грудня загадати бажання та поставити біля ліжка склянку з водою. Після того, як прокинулися, потрібно записати побачене до найдрібнішої деталі.

Куди ж заміжжя без обручки. Наші пращури активно використовували цей символ сімейного життя під час ворожіння. Щоправда, для ворожіння потрібна обручка заміжньої подружки – його треба підвісити над склянкою з водою на власній волосині. Якщо кільце швидко крутиться і не стосується склянки – можна чекати швидкого заміжжя.

Грудень іде на повний хід – саме час спланувати січень, який принесе багато свят українцям. Це стосується як церковних днів, і державних. Календар свят січня 2023 року є на Фактах ICTV.