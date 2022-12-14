19 декабря в православных церквях отмечают День Святителя Николая. Как и в любой другой религиозный праздник, на него приходятся традиции, среди которых — гадание.

Так, подобная традиция берет свое начало еще от наших предков, и больше всего ждали гадания девушки. Они уже готовили праздничные наряды, а также хотели узнать о том, каким будет их замужество.

По традиции, девушки собирались за столом и приступали гадать на ночь с 18 на 19 декабря.

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Лучшие способы гадания на Николая — далее в материале.

Чтобы узнать, как сложится жизнь, нужно знать имя жениха. Для этого девушки брали кору березы и писали на них разные мужские имена. После этого кора скручивалась, перемешивалась и отправлялась под подушку. Уже утром 19 декабря одну из частей вынимали, и узнавали имя будущего мужчины.

Еще одним популярным способом гадания является веточка вишневого дерева. Ее принято ставить в вазу с водой. Если к весне она зацветет — свадьбе точно быть в ближайшие месяцы.

Также важную роль играют вещие сны. Для этого нужно перед сном 18 декабря загадать желание и поставить возле кровати стакан с водой. После того, как проснулись, нужно записать увиденное до мельчайшей детали.

Куда же замужеству без кольца. Наши предки активно использовали этот символ семейной жизни во время гадания. Правда, для гадания нужно кольцо замужней подружки — его нужно подвесить над стаканом с водой на собственном волосе. Если кольцо быстро крутится и не касается стакана — можно ждать скорого замужества.

Декабрь идет полным ходом — самое время спланировать январь, который принесет много праздников украинцам. Это касается как церковных дней, так и государственных. Календарь праздников января 2023 есть на Фактах ICTV.