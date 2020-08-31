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День знань: найкращі привітання вчителю з 1 вересня

1 Вересня, 01:00 Софія Телішевська
День знань: найкращі привітання вчителю з 1 вересня

1 вересня до школи підуть не тільки учні, але на роботу виходять і їх наставники – вчителі.

Не забудьте привітати педагогів, які витрачали час та нерви на вас у юності.

Факти ICTV зібрали найкращі вітання для вчителів та всіх причетних до цього чудового свята.

Читайте: Як готувалися школи до 1 вересня і чи достатньо цього для якісного навчання

Привітання для вчителя

Перша вчителько,
Уклін наш Вам до землі,
Хай прекрасні будуть дні,
Хай минуть Вас злі,
На важкій шкільний ви ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!​​​​​​​

***

Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.
І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,
Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав втікача.​​​​​​​

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!​​​​​​​

Нові правила навчання у школі

Нові правила організації навчального процесу у школах почали діяти в Україні.

Усі учні по приміщеннях повинні ходити у масці. Правило не стосується молодших школярів – з 1 до 4 класу, які можуть не одягати її.

Школи можуть організовувати групи продовженого дня, але лише з дотриманням всіх рекомендацій щодо недопущення поширення коронавірусу.

Теги
1 вересня , Привітання , Школа
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