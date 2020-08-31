1 вересня до школи підуть не тільки учні, але на роботу виходять і їх наставники – вчителі.

Не забудьте привітати педагогів, які витрачали час та нерви на вас у юності.

Факти ICTV зібрали найкращі вітання для вчителів та всіх причетних до цього чудового свята.

Читайте: Як готувалися школи до 1 вересня і чи достатньо цього для якісного навчання

Привітання для вчителя

Перша вчителько,

Уклін наш Вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть Вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!​​​​​​​

***

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав втікача.​​​​​​​

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!​​​​​​​

Нові правила навчання у школі

Нові правила організації навчального процесу у школах почали діяти в Україні.

Усі учні по приміщеннях повинні ходити у масці. Правило не стосується молодших школярів – з 1 до 4 класу, які можуть не одягати її.

Школи можуть організовувати групи продовженого дня, але лише з дотриманням всіх рекомендацій щодо недопущення поширення коронавірусу.