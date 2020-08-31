1 сентября в школу пойдут не только ученики, но на работу выходят и их наставники — учителя.
Не забудьте поздравить педагогов, которые тратили время и нервы на вас в юности.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления для учителей и всех причастных к этому замечательному празднику.
Читайте: Как готовились школы к 1 сентября и достаточно ли этого для качественного обучения
Поздравления для учителя
Дорогой учитель, с 1 сентября!
Радости, здоровья, счастья и добра!
Чтоб хватало сил, выдержки, терпенья
И всегда хорошее было настроение!
Чтоб ученики знаниями блистали,
Радовали Вас работами, стараниями.
И для них примером и поддержкой стали,
Всех своим предметом заинтересовали.
***
В первый осенний день,
Вы снова идете на работу.
Чтобы нам подарить свою любовь, свою заботу,
Знаний новых много много!
Будет в жизни светла от них дорога!
Мы Вас любим, уважаем, и
еще раз поздравляем!
***
Приходит к нам день знаний
Вместе с сентябрем.
Хочу тебя поздравить,
С первым осенним днем!
Пусть новый год учебный,
Удачу принесет,
Успехов, вдохновения
И творчества полет!
Новые правила обучения в школе
Новые правила организации учебного процесса в школах начали действовать в Украине.
Все ученики по помещениям должны ходить в маске. Правило не касается младших школьников — с 1 до 4 класса, которые могут не одевать ее.
Школы могут организовывать группы продленного дня, но только с соблюдением всех рекомендаций по недопущению распространения коронавируса.