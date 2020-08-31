1 сентября в школу пойдут не только ученики, но на работу выходят и их наставники — учителя.

Не забудьте поздравить педагогов, которые тратили время и нервы на вас в юности.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления для учителей и всех причастных к этому замечательному празднику.

Читайте: Как готовились школы к 1 сентября и достаточно ли этого для качественного обучения

Поздравления для учителя

Дорогой учитель, с 1 сентября!

Радости, здоровья, счастья и добра!

Чтоб хватало сил, выдержки, терпенья

И всегда хорошее было настроение!

Чтоб ученики знаниями блистали,

Радовали Вас работами, стараниями.

И для них примером и поддержкой стали,

Всех своим предметом заинтересовали.

***

В первый осенний день,

Вы снова идете на работу.

Чтобы нам подарить свою любовь, свою заботу,

Знаний новых много много!

Будет в жизни светла от них дорога!

Мы Вас любим, уважаем, и

еще раз поздравляем!

***

Приходит к нам день знаний

Вместе с сентябрем.

Хочу тебя поздравить,

С первым осенним днем!

Пусть новый год учебный,

Удачу принесет,

Успехов, вдохновения

И творчества полет!

Новые правила обучения в школе

Новые правила организации учебного процесса в школах начали действовать в Украине.

Все ученики по помещениям должны ходить в маске. Правило не касается младших школьников — с 1 до 4 класса, которые могут не одевать ее.

Школы могут организовывать группы продленного дня, но только с соблюдением всех рекомендаций по недопущению распространения коронавируса.