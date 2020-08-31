Привітання з 1 вересня стануть у нагоді батькам і вчителям.
Попри карантин, діти підуть до школи. Після тривалої паузи День знань 2020 буде особливим.
Факти ICTV зібрали кращі поздоровлення з 1 вересня.
Читайте: День знань – історія і традиції
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
***
Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!
Навчальний рік 2020-2021
Навчання у школах України стартує традиційно з Дня знань 1 вересня.
Цьогоріч діти підуть до начальних закладів у населених пунктах зеленої, жовтої та помаранчевої зон.
Як проходитиме навчання у школах у 2020 році, читайте на Фактах ICTV.