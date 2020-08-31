Привітання з 1 вересня стануть у нагоді батькам і вчителям.

Попри карантин, діти підуть до школи. Після тривалої паузи День знань 2020 буде особливим.

Факти ICTV зібрали кращі поздоровлення з 1 вересня.

Читайте: День знань – історія і традиції

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!

Навчальний рік 2020-2021

Навчання у школах України стартує традиційно з Дня знань 1 вересня.

Цьогоріч діти підуть до начальних закладів у населених пунктах зеленої, жовтої та помаранчевої зон.

Як проходитиме навчання у школах у 2020 році, читайте на Фактах ICTV.