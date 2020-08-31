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День знань 2020: найкращі привітання

1 Вересня, 00:45 Софія Телішевська
День знань 2020: найкращі привітання

Привітання з 1 вересня стануть у нагоді батькам і вчителям.

Попри карантин, діти підуть до школи. Після тривалої паузи День знань 2020 буде особливим.

Факти ICTV зібрали кращі поздоровлення з 1 вересня.

Читайте: День знань – історія і традиції

***

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

***

Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!

Навчальний рік 2020-2021

Навчання у школах України стартує традиційно з Дня знань 1 вересня.

Цьогоріч діти підуть до начальних закладів у населених пунктах зеленої, жовтої та помаранчевої зон.

Як проходитиме навчання у школах у 2020 році, читайте на Фактах ICTV.

Теги
1 вересня
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