Поздравления с 1 сентября пригодятся родителям и учителям.
Несмотря на карантин, дети пойдут в школу. После длительной паузы День знаний 2020 будет особенным.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября.
Читайте: День знаний — история и традиции
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Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
***
День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.
На отлично чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.
Вдохновения вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!
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Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
Учебный год 2020-2021
Обучение в школах Украины стартует традиционно со Дня знаний 1 сентября.
В этом году дети пойдут в учебные заведения в населенных пунктах зеленой, желтой и оранжевой зон.
Как будет проходить обучение в школах в 2020 году, читайте на Фактах ICTV.