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День знаний 2020: лучшие поздравления

1 сентября, 00:45 Софія Телішевська
День знаний 2020: лучшие поздравления

Поздравления с 1 сентября пригодятся родителям и учителям.

Несмотря на карантин, дети пойдут в школу. После длительной паузы День знаний 2020 будет особенным.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября.

Читайте: День знаний — история и традиции

***

Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!

***

День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.

На отлично чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.

Вдохновения вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!

***

Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!

Учебный год 2020-2021

Обучение в школах Украины стартует традиционно со Дня знаний 1 сентября.

В этом году дети пойдут в учебные заведения в населенных пунктах зеленой, желтой и оранжевой зон.

Как будет проходить обучение в школах в 2020 году, читайте на Фактах ICTV.

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1 вересня
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