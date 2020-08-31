Поздравления с 1 сентября пригодятся родителям и учителям.

Несмотря на карантин, дети пойдут в школу. После длительной паузы День знаний 2020 будет особенным.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября.

Читайте: День знаний — история и традиции

***

Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!



***

День особенный сегодня —

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.

На отлично чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.

Вдохновения вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

***

Вот и осени дыхание,

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением

В школу каждый день иди.

На любой вопрос решение

Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым,

Они быстро пролетят!

Учебный год 2020-2021

Обучение в школах Украины стартует традиционно со Дня знаний 1 сентября.

В этом году дети пойдут в учебные заведения в населенных пунктах зеленой, желтой и оранжевой зон.

Как будет проходить обучение в школах в 2020 году, читайте на Фактах ICTV.