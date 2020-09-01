День знань 1 вересня – традиційне свято для вчителів, школярів та їх батьків у 2020 році буде дещо незвичним.
Через карантин гучні і пишні лінійки довелося відкласти до кращих часів, а привітання можна висловити в режимі онлайн.
Читайте: День знань 2020 – найкращі привітання з 1 вересня
Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання в СМС з Днем знань.
З Днем знань, учень!
Сьогодні свято твій
Світ – яскравий і великий –
Ти для себе відкрий!
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Перший осінній день кличе в класи учнів, в аудиторії – студентів. Вітаємо вас із всенародним святом – з Днем знань! Нехай новий навчальний рік буде успішним для всіх, хто гризе граніт науки!
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Шановні друзі, всі присутні,
Батьки, сьогоднішні й майбутні,
Дорогі діти, вчителі,
З найкращим святом на землі!
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Правда ж, мамо, я великий
Сам взуваю черевики,
Зашнуровую шнурочки,
Сам вбираюся в сорочку,
Сам лице і руки мию,
Сам зачісуватись вмію,
І не плачу я ніколи!…
Скоро вже піду до школи!
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Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
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Вітаємо з Днем знань – з 1-м вересня! Нехай навчання дається легко, інтерес до наук не згасає, а мудрі наставники допомагають у досягненні високих результатів!
***
Не забудь своїх друзів ніколи,
І затям, як святий “заповіт”,
Що є мама, є вчитель, є школа,
Котрі вивели тебе у світ.
***
Непогано би рекорди
На уроках встановлять,
Щоби маму, та і тата
Щоденником не налякать.
***
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завади шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п’ятірки.
***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий, та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.
Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.
Правила роботи шкіл на карантині – читайте на Фактах ICTV.