День знань 1 вересня – традиційне свято для вчителів, школярів та їх батьків у 2020 році буде дещо незвичним.

Через карантин гучні і пишні лінійки довелося відкласти до кращих часів, а привітання можна висловити в режимі онлайн.

Читайте: День знань 2020 – найкращі привітання з 1 вересня

Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання в СМС з Днем знань.

З Днем знань, учень!

Сьогодні свято твій

Світ – яскравий і великий –

Ти для себе відкрий!

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Перший осінній день кличе в класи учнів, в аудиторії – студентів. Вітаємо вас із всенародним святом – з Днем знань! Нехай новий навчальний рік буде успішним для всіх, хто гризе граніт науки!

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Шановні друзі, всі присутні,

Батьки, сьогоднішні й майбутні,

Дорогі діти, вчителі,

З найкращим святом на землі!

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Правда ж, мамо, я великий

Сам взуваю черевики,

Зашнуровую шнурочки,

Сам вбираюся в сорочку,

Сам лице і руки мию,

Сам зачісуватись вмію,

І не плачу я ніколи!…

Скоро вже піду до школи!

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Вітаємо з Днем знань – з 1-м вересня! Нехай навчання дається легко, інтерес до наук не згасає, а мудрі наставники допомагають у досягненні високих результатів!

***

Не забудь своїх друзів ніколи,

І затям, як святий “заповіт”,

Що є мама, є вчитель, є школа,

Котрі вивели тебе у світ.

***

Непогано би рекорди

На уроках встановлять,

Щоби маму, та і тата

Щоденником не налякать.

***

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п’ятірки.

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.

Правила роботи шкіл на карантині – читайте на Фактах ICTV.