День знаний 1 сентября – традиционный праздник для учителей, школьников и их родителей в 2020 году будет несколько необычным.

Из-за карантина громкие и пышные утренники пришлось отложить на лучшие времена, а поздравления лучше выразить в режиме онлайн.

Читайте: День знаний 2020 — лучшие поздравления с 1 сентября

Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС с Днем знаний.

Последний августа листок

Упал с календаря,

Пусть лето кончилось, зато

В начале сентября

С утра мы радостно спешим

За парту в школьный класс,

Всех поздравляем от души

С Днем знаний! В добрый час!

***

Первый осенний денек зовет в классы учеников, в аудитории – студентов. Поздравляем с всенародным праздником, — с Днем знаний! Пусть новый учебный год будет успешным для всех, кто грызет гранит науки!

***

Звучат слова приветствия с утра,

И я тебя сегодня поздравляю.

За парты сесть всем школьникам пора.

Учебы легкой и успешной я желаю.

***

С Днем знаний прими поздравленья!

Сегодня дорога видна –

В мир знаний вести, без сомненья,

Она нас в итоге должна.

***

С Днем знаний, теплым от улыбок,

мы снова поздравляем вас!

Поменьше будет пусть ошибок,

Урок начнется в добрый час!

***

Поздравляем с Днем знаний – с 1-м сентября! Пусть учеба дается легко, интерес к наукам не угасает, а мудрые наставники помогают в достижении высоких результатов!

***

Новый пусть учебный год

Лишь пятерки вам несет,

Чтобы вы могли гордиться

Каждой дневника страницей!

***

Кружатся листья во дворе,

И птицы улетают…

С Днем знаний, первым в сентябре,

Тебя я поздравляю!

***

День знаний — это праздник книг,

Цветов, друзей, улыбок, света!

Учись прилежно, ученик —

Главней всего сегодня это!

***

Пусть вам с учителями повезет!

С началом года в даль уйдут тревоги,

И этот ваш учебный новый год

Вас знаниями встретит на пороге!

В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлен красный уровень эпидемической опасности.

Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме, но с определенным перечнем правил.

Правила работы школ на карантине — читайте на Фактах ICTV.