Традиційно 21 лютого у світі відзначають День жіночого щастя. Це неофіційне свято має ще кілька дат – 18 жовтня та 11 червня.

Мета свята – звернути увагу на проблему жіночої депресії та способи її подолання. Вважається, що жінки вдвічі частіше, ніж чоловіки, страждають від депресивних станів. Депресія негативно впливає на життя жінки, стосунки, кар’єру та працездатність.

Вперше на цю проблему звернула увагу американка Карін Рокінд, яка завагітніла у 43 роки. Під час чергового огляду жінка дізналася, що у дитини немає серцебиття. Втративши немовля, Карін охопила глибока депресія та розпач.

Попри те, що Рокінд була відомим жіночим коучем, мотиваційним спікером, спеціалістом в області позитивної психології та науки про щастя, вона не могла впоратися зі своїм станом.

Пережити втрату дитини їй допомогли друзі та прихильники, які ні на мить не залишали її на самоті. Згодом Карін усвідомлено почала боротися з депресією, використовуючи власні знання.

Вона медитувала, правильно харчувалася, читала, вела щоденник та використовувала інструменти позитивної психології, щоб зцілитися та вийти на новий рівень самопізнання. Карін зрозуміла, що жінки часто зраджують собі та живуть за штучно нав’язаними стандартами, але насправді, потрібно пізнавати себе й любити такою, якою ти є.

Згодом у Карін з’явилася ідея започаткувати свято — день, в який жінки всього світу можуть не відчувати себе наодинці зі своїм пригніченим станом та іншими психологічними проблемами.