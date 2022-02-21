Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Свята в Україні

День жіночого щастя: що за свято та як воно виникло

21 Лютого 2022, 07:23
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
девушка с тюльпанами
Джерело: Depositphotos

Традиційно 21 лютого у світі відзначають День жіночого щастя. Це неофіційне свято має ще кілька дат – 18 жовтня та 11 червня.

Мета свята – звернути увагу на проблему жіночої депресії та способи її подолання. Вважається, що жінки вдвічі частіше, ніж чоловіки, страждають від депресивних станів. Депресія негативно впливає на життя жінки, стосунки, кар’єру та працездатність.

Вперше на цю проблему звернула увагу американка Карін Рокінд, яка завагітніла у 43 роки. Під час чергового огляду жінка дізналася, що у дитини немає серцебиття. Втративши немовля, Карін охопила глибока депресія та розпач.

Попри те, що Рокінд була відомим жіночим коучем, мотиваційним спікером, спеціалістом в області позитивної психології та науки про щастя, вона не могла впоратися зі своїм станом.

Читайте також:
БерезеньМасляна та міжнародний жіночий день: календар свят на березень 2022

Пережити втрату дитини їй допомогли друзі та прихильники, які ні на мить не залишали її на самоті. Згодом Карін усвідомлено почала боротися з депресією, використовуючи власні знання.

Вона медитувала, правильно харчувалася, читала, вела щоденник та використовувала інструменти позитивної психології, щоб зцілитися та вийти на новий рівень самопізнання. Карін зрозуміла, що жінки часто зраджують собі та живуть за штучно нав’язаними стандартами, але насправді, потрібно пізнавати себе й любити такою, якою ти є.

Згодом у Карін з’явилася ідея започаткувати свято — день, в який жінки всього світу можуть не відчувати себе наодинці зі своїм пригніченим станом та іншими психологічними проблемами.

Читайте також:
День жіночого щастя: що за свято та як воно виниклоЧекаємо на довгий вікенд: скільки вихідних буде у березні 2022

Теги
Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь