Традиционно 21 февраля в мире отмечают День женского счастья. У этого неофициального праздника есть еще несколько дат — 18 октября и 11 июня.

Цель праздника – обратить внимание на проблему женской депрессии и способы ее преодоления. Считается, что женщины в два раза чаще, чем мужчины, страдают депрессивными состояниями. Депрессия оказывает негативное влияние на жизнь женщины, отношения, карьеру и работоспособность.

Впервые на эту проблему обратила внимание американка Карин Рокинд, которая забеременела в 43 года. Во время очередного осмотра женщина узнала, что у ребенка нет сердцебиения. Потеряв малыша, Карин охватила глубокая депрессия и отчаяние.

Несмотря на то, что Рокинд была известным женским коучем, мотивационным спикером, специалистом в области позитивной психологии и науки о счастье, она не могла справиться со своим состоянием.

Пережить потерю ребенка ей помогли друзья и поклонники, которые ни на миг не оставляли ее в одиночестве. Впоследствии Карин осознанно начала бороться с депрессией, используя собственные знания.

Она медитировала, правильно питалась, читала, вела дневник и использовала инструменты позитивной психологии, чтобы исцелиться и выйти на новый уровень самопознания. Карин поняла, что женщины часто изменяют себе и живут по искусственно навязанным стандартам, но на самом деле, нужно узнавать себя и любить такой, какая ты есть.

Впоследствии в Карин появилась идея основать праздник — день, в который женщины всего мира могут не чувствовать себя наедине со своим угнетенным состоянием и другими психологическими проблемами.