Як зробити пропозицію в День святого Валентина

Традиційно 14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. У цей день важливо проявити увагу до своєї другої половинки. Можна романтично зізнатися у почуттях або ж навіть зробити пропозицію руки і серця.

Зазвичай дівчата мріють про це все життя, а чоловіки ламають голову, в який спосіб це зробити найоргигінальніше.

З цієї нагоди Факти ICTV зібрали кілька цікавих ідей, які підштовхнуть вас до найкращої пропозиції вашій другій половинці.

Пропозиція перед натовпом

Найчастіше пропозиції на вулиці або перед великою кількістю людей найнесподіваніші. Можна домовитися з друзями розіграти вашу кохану, зробити флешмоб, щоб викликати її захоплення.

Але переконайтеся, що ваша обраниця не буде проти, що ваші почуття виставлять на показ перед великою аудиторією.

Відтворення першого побачення або особливого моменту

Для тих, хто вже багато років разом, цікаво відтворити якийсь значущий для вас момент. У такий спосіб ви покажете, наскільки він був важливий для вас, і здивуєте кохану.

Згадайте особливу фразу, яку вона говорила, або повторіть безглузду ситуацію, яка з вами сталася. Це буде кумедно і романтично.

Пазли

Замовте оригінальні пазли та складіть їх разом. В результаті – там буде пропозиція прожити все життя.

Або зробіть на фоторедакторі вашу світлину, де дівчина вже буде з обручкою, й останній найважливіший пазл покладіть самостійно разом із заповітними словами.

Фотоальбом

Зберіть ваші найкращі фотографії в альбом. А остання сторінка говоритиме: А те, що буде далі, залежить від твоєї відповіді!

І в момент, коли дівчина догортає альбом, зробіть їй пропозицію.

Мовами світу

Створіть альбом, в якому на кожній сторінці напишіть фразу: Виходь за мене різними мовами світу і розбавте його вашими фото.

Не зізнавайтесь, як перекладаються ці слова. На останній сторінці буде питання українською. Тільки переконайтеся, що ваша дівчина не поліглот, оскільки це точно зіпсує сюрприз.

Іспанська: Te Casas Conmigo?

Японська: 私 と 結婚

Німецька: Willst Du mich heiraten?

Італійська: lo sposerete?

Французька: Veux-tu m’épouser?

Португальська: Queres casar comigo?

Українська: Виходь за мене

Знайти обручку десь несподівано

Багато людей використовують стресові ситуації, щоб в кінці знайти обручку в якомусь несподіваному місці і зробити пропозицію.

Традиційно можна виїхати до Львова і зробити пропозицію в романтичному місці, або зібратися в Одесу і зробити пропозицію біля моря.