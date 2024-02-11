День Святого Валентина – ще одна нагода висловити любов та підтримку коханій людині. Подарунки на 14 лютого – це не просто презент, а можливість показати наскільки дорогий вам обранець.

Якщо ви міркуєте над тим, що подарувати на День святого Валентина чоловіку, ось кілька ідей від Фактів ICTV, що стануть вам у пригоді.

Подарунок чоловіку на 14 лютого – ідеї

Головне правило, яким варто користуватися під час вибору презенту для свого єдиного і неповторного, – врахування його інтересів та хобі. Поставте себе на місце коханого, навряд вам хотілося б отримати щось далеке від ваших вподобань.

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Саме тому подарунки мають бути персоналізованими у широкому сенсі цього слова, щоби він зрозумів, що так само цікавий вам, як і в перший день знайомства.

Що подарувати на День святого Валентина чоловіку – варіанти

Подарунки-спогади про цінні моменти разом

Це може бути прикраса з гравіюванням, футболка з памʼятним фото чи вашим спільним мемом, келих або чашка з написом, зрозумілим лише вам двом, одним словом все, що занурить його у ваші стосунки.

Подарунки для гурмана

Спечіть йому улюблений торт, зробіть букет зі смаколиків та делікатесів, подаруйте вишуканий набір шоколаду, ексклюзивний напій або асорті з кави та чаю.

Подарунки для любителя техніки

Якщо ваш чоловік не уявляє себе без сучасних гаджетів, подумайте про новий аксесуар для його смартфона, якісні бездротові навушники чи стильний фітнес-трекер.

Корисні подарунки

Набір анатомічної білизни, новий гаманець, мультитул або щось з чоловічої косметики – подумайте, що потрібно саме вашому коханому.

Подарунки для поціновувача спорту

Це може бути щось з екіпірування, новий спортивний інвентар або абонемент в тренажерний зал.

Подарунки для любителя культури та мистецтва

Книга, квитки на концерт улюбленого виконавця або в театр чи кіно, артпостер його улюбленого художника – все це може стати гарною ідеєю подарунка чоловіку на 14 лютого, якщо він, звісно, цікавиться мистецтвом.

Подарунки для фаната

Кожен з нас має власні захоплення, і у вашого обранця також обовʼязково є певне коло інтересів, що може стати для вас джерелом ідей для презенту. Згадайте, які фільми він любить, яку музику слухає, в які відеоігри грає і можете сміливо гуглити подарунок, повʼязаний з тим, що його цікавить.

Нехай цей День святого Валентина стане для вас незабутнім моментом, сповненим щирого кохання. Також памʼятайте, можливість переживати справжні почуття – теж в певному сенсі дар.