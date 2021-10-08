Сьогодні, 8 жовтня, в Україні відзначають День юридичного працівника. Це професійне свято почали відзначати з 1997 року, з метою об’єднати юристів із різних сфер діяльності.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Сергія, ігумена Радонезького, якого прозвали чудотворцем.

Ще дитиною Сергія, який народився в 1314 році, вирішив присвятити своє життя службі Богові. Весь свій час він проводив за молитвами та читанням божественних книг, при цьому, ніколи не перебував у святкуванні. Бажанням чудотворця був порятунок власної душі.

Разом зі своїм братом він побудував церкву, куди могли приходити люди, які хотіли врятуватися молитвами ігумена Радонезького.

Також сьогодні вшановують пам’ять преподобної Єфросинії Олександрійської, яка жила в монастирі під виглядом чоловіка. Таким чином вона ховалася від свого батька, оскільки боялася, що в жіночому монастирі він її знайде. Тільки перед смертю, через 38 років, вона розповіла батькові правду.

Іменини 8 жовтня

День ангела 8 жовтня відзначають чоловіки на ім’я Афанасій, Герман, Євген, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Феодосій.

Серед жіночих імен іменини відзначає Єфросинія.

Народні прикмети 8 жовтня:

Якщо сьогодні випав сніг, значить зима настане 21 листопада на Михайлів день;

Якщо сьогодні гарна погода, то такою вона буде ще три тижні;

Перший сніг сухий – літо буде теплим і не спекотним;

Перший сніг лягає шаром – наступний рік буде багатий на врожай;

Березове листя ще не опало – сніг випаде нескоро.

Традиції 8 жовтня:

8 жовтня потрібно було квасити капусту, якщо зробити це дещо згодом, вважалося, що вона скисне;

У цей день потрібно було випікати хлібні коржі на листку капусти та просити благополуччя на наступну зиму;

Перший корж закопували ще теплим у землю біля капусти, вважали, що це подарує плідний урожай.

У цей день: