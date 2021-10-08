Сегодня, 8 октября, в Украине отмечают День юридического работника. Этот профессиональный праздник начали отмечать с 1997 года, с целью объединить юристов из разных сфер деятельности.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Сергия, игумена Радонежского, которого прозвали чудотворцем.

Еще ребенком Сергия, который родился в 1314 году, решил посвятить свою жизнь службе Богу. Все свое время он проводил за молитвами и чтением божественных книг, при этом, никогда не находился в праздновании. Желанием чудотворца было спасение собственной души.

Вместе со своим братом он построил церковь, куда могли приходить люди, которые хотели спастись молитвами игумена Радонежского.

Также сегодня чтят память преподобной Евфросинии Александрийской, которая жила в монастыре под видом мужчины. Таким образом она скрывалась от своего отца, поскольку боялась, что в женском монастыре он ее найдет. Только перед смертью, спустя 38 лет, она рассказала отцу правду.

Именины 8 октября

День ангела 8 октября отмечают мужчины с именами Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Феодосий.

Среди женских имен именины отмечает Ефросиния.

Народные приметы 8 октября:

Если сегодня выпал снег, значит зима наступит 21 ноября на Михайлов день;

Если сегодня хорошая погода, то такой она будет еще три недели;

Первый снег сухой — лето будет теплым и не жарким;

Первый снег ложится слоем — следующий год будет богат на урожай;

Березовые листья еще не опали – снег выпадет нескоро.

Традиции 8 октября:

8 октября было принято квасить капусту, если сделать это позже, считалось, что она скиснет;

В этот день было принято выпекать хлебные лепешки на листке капусты и просить благополучия на следующую зиму;

Первую лепешку закапывали теплой в землю возле капусты, считали, что это подарит плодотворный урожай.

В этот день: