День усіх святих – це свято християн західного обряду. І хоча в Україні святу не так багато уваги приділяється, як у Європі та США, з кожним роком цей розрив зменшується. Важлива дата поступово входить у наше життя, і саме час нагадати про її суть.

Історія свята

Відомо, що День усіх святих має понад тисячолітню історію. Його суть – у вшануванні всіх святих, про що можна здогадатися з назви. Так, мучеників, які загинули за віру та церкву, почали згадувати ще в I столітті.

Зараз дивляться

Відомо, що раніше свято мало іншу дату, і припадало на 13 травня. Ще у VII столітті папа Бонівацій IV вирішив освятити римський пантеон, і присвятив його Богоматері та святим мученикам.

Через час День всіх святих перенесли на 1 листопада в Англії ще у VIII столітті, і зміни повсюдно прийняли.

Традиції свята

На тлі важливої ​​дати у сусідній Польщі робиться вихідний – це також необхідно для дотримання всіх традицій.

Наприклад, вже 1 листопада відбувається літургія, яка закінчується походом на цвинтар. Вже на місці заведено згадувати своїх близьких біля їхніх могил, де встановлюються свічки або приносяться квіти.

Утім, у жителів Польщі нерідко заведено прикрашати могили незнайомих людей, якщо їх не прийшли провідати.

Причому запалювання свічок також має свій символізм – це захист від злих духів, і полум’я робили на місці трагічної смерті. Існує повір’я, що так душі можуть зігрітися цієї холодної пори.

Раніше віряни несли їжу на могили та трапезували, щоб пригостити своїх померлих родичів, що спускаються на землю.

Крім традицій, були також заборони. Наприклад, 1 та 2 листопада заборонялося займатися домашньою рутиною, щоб не налякати душі.

Загалом День усіх святих не є веселим святом, через що Геловін не прижився в цих краях.

Для тих, хто не лише згадує святих, а й вирізує гримаси з гарбуза, на Фактах ICTV підготували найкращі привітання у віршах на Геловін.