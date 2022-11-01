День всех святых — это праздник христиан западного обряда. И хотя в Украине празднику не настолько много внимания уделяется как в Европе и США, с каждым годом этот разрыв уменьшается. Важная дата постепенно входит в нашу жизнь, и самое время напомнить о ее сути.

История праздника

Известно, что День всех святых имеет более тысячелетнюю историю. Его суть — в чествовании всех святых, о чем можно догадаться из названия. Так, мучеников, погибших за веру и церковь начали вспоминать еще в I веке.

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Известно, что раньше праздник имел иную дату, и приходился на 13 мая. Еще в VII веке папа Бониваций IV решил освятить римский пантеон, и посвятил его Богоматери и святым мученикам.

Спустя время День всех святых перенесли на 1 ноября в Англии еще в VIII веке, и изменения повсеместно приняли.

Традиции праздника

На фоне важной даты в соседней Польше делается выходной — это также необходимо для соблюдения всех традиций.

К примеру, уже 1 ноября происходит литургия, которая заканчивается походом на кладбище. Уже на месте принято поминать своих близких возле их могил, где ставятся свечи или приносятся цветы.

Впрочем, у жителей Польши нередко принято украшать могилы незнакомых людей, если их не пришли проведать.

Причем зажигание свечей также имеет свой символизм — это защита от злых духов, и пламя делали на месте трагической смерти. Существует поверье, что так души могут согреться в эту холодную пору.

Раньше верующие несли еду на могилы и трапезничали, чтобы угостить своих умерших родственников, которые спускаются на землю.

Помимо традиций, были также и запреты. К примеру, 1 и 2 ноября запрещалось заниматься домашней рутиной, чтобы не напугать души.

В целом, День всех святых не является веселым праздником, из-за чего Хэллоуин не прижился в этих краях.

Для тех, кто не только вспоминает святых, но и вырезает гримасы из тыквы, на Фактах ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах на Хэллоуин.