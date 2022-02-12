Православна церква 12 лютого відзначає Свято Трьох Святителів: Василя Великого, Іоанна Златоуста та Григорія Богослова. Цього дня заведено вшановувати пам’ять провідних вчителів віри, святості та науки Христової Церкви.

Так, віряни знають про подвиги цих легендарних особистостей. Вони передали чисту віру Нікейському Собору, пояснили догмати про Святу Трійцю, Христове Божество і Пресвяту Євхаристію, а також є авторами Божественної літургії.

Їх також нерідко називають учителями всесвіту.

Історія свята

Історія свідчить, що Василь Великий, Іоан Златоуст і Григорій Богослов жили в четвертому столітті, яке вважається золотим періодом християнської віри. Проте саме свято затвердили через сторіччя.

Цьому сприяла дискусія 11-го століття, яка полягала в тому, хто саме з них трьох більш заслужений діяч Церкви. Цю дискусію вирішили самі святителі, які з’явилися Івану, єпископу візантійського міста Євхаїт. Святі заявили, що вони рівні одне перед одним, наказали зупинити дискусії та заснувати свято на честь їхньої пам’яті.

Єпископ зробив те, що йому наказали – до 1076 року Церква святкувала пам’ять святих окремо, тому довелося затвердити спільне свято, яке припадає на 12 лютого.

Традиції свята

Традиційно церкви вшановують пам’ять святих за допомогою богослужіння, під час якого оспівують і прославляють Трьох Святителів за любов до Бога, заступництво і доброту.

Цього дня нерідко примиряються вороги, а також знову створюють сім’ї розлучені пари.

Також 12 лютого заведено збиратися всією сім’єю за столом після богослужіння, звати гостей та разом весело проводити вечір.

Вважається, що всі плани цього дня будуть вдалими. Але заборонено прати та в’язати, а також сваритися з близькими. До кінця дня обов’язково треба помиритися.

Прикмети

Якщо на нічному небі червоний місяць – наближається сильний вітер;

Дерева вкриті інеєм – незабаром настане відлига;

Кінь лягає на землю – днями буде різка зміна погоди;

Степові миші виходять на сніг – скоро потеплішає;

Піднявся вітер – навесні буде багато дощів.

Вже незабаром настане березень – перший місяць весни порадує українців величезною кількістю свят. Так, на початок місяця припадає Масляна, а також Міжнародний жіночий день. Саме час розпланувати свій місяць та насолодитися відпочинком зі своїми близькими. Ознайомитися з повним списком свят березня 2022 року можна в календарі Фактів ICTV.