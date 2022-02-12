Православная церковь 12 февраля отмечает День Трех Святых: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В этот день принято чтить память ведущих учителей веры, святости и науки Христовой Церкви.

Так, верующие знают о подвигах этих легендарных личностей. Они передали чистую веру Никейскому Собору, объяснили догматы о Святой Троице, Христовом Божестве и Пресвятой Евхаристии, а также являются авторами Божественной литургии.

Их также нередко называют учителями вселенной.

История праздника

История гласит, что Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов жили в четвертом веке, который считается золотым периодом христианской веры. Однако сам праздник утвердили спустя столетия.

Этому поспособствовала дискуссия 11-го века, которая заключалась в том, кто именно из них троих более заслуженный деятель Церкви. Эту дискуссию решили сами святители, которые явились Ивану, епископу византийского города Евхаит. Святые заявили, что они равны друг перед другом, приказали остановить дискуссии и основать праздник в честь их памяти.

Епископ сделал то, что ему велели — до 1076 года Церковь праздновала память святых отдельно, поэтому пришлось утвердить общий праздник, который приходится на 12 февраля.

Традиции праздника

Традиционно, церкви чтут память святых с помощью богослужения, во время которого воспевают и прославляют Трех Святителей за любовь к Богу, покровительство и доброту.

В этот день нередко примиряются враги, а также снова создают семьи разведенные пары.

Также 12 февраля принято собираться всей семьей за столом после богослужения, звать гостей и вместе весело проводить вечер.

Считается, что все планы в этот день будут удачными. Но запрещено стирать и вязать, а также ссориться с близкими. К концу дня нужно обязательно помириться.

Приметы

Если на ночном небе красная луна — приближается сильный ветер;

Деревья покрыты инеем — скоро наступит оттепель;

Лошадь ложится на землю — на днях будет резкое изменение погоды;

Степные мыши выходят на снег — скоро потеплеет;

Поднялся ветер — весной будет много дождей.

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