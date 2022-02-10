День святого Валентина — когда празднуют и история

День святого Валентина или День влюбленных ежегодно отмечают 14 февраля. Этот праздник является международным, поэтому влюбленные пары во всем мире в этот день дарят друг другу подарки, всячески заявляя о своих чувствах.

В 2022 году День святого Валентина приходится на понедельник. И хотя карантинные ограничения действуют и 14 февраля, многие украинцы смогут отпраздновать этот день в романтической обстановке даже дома.

История Дня святого Валентина

Существует несколько версий возникновения праздника. По одной из легенд, День святого Валентина назван в честь священника Валентина, который жил в Римской империи во времена Клавдия II Готского. Тогда император запретил заключать браки солдатам, но Валентин проигнорировал запрет, за что и оказался в тюрьме.

Там он влюбился в дочь охранника и накануне своей казни, 14 февраля, написал любовную записку девушке, где рассказал о своих чувствах.

По другой версии Валентин был целителем, лечившим людей от всех недугов. Именно из-за своего дара он попал в тюрьму, где один из охранников попросил Валентина исцелить его дочь. После того как девушка выздоровела, она влюбилась в своего спасителя, а он в нее. Именно в день своей казни, 14 февраля, он признался о своих чувствах.

Так, с того момента принято отправлять друг другу открытки, которые называют валентинками. А в 496 году папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

В Европе День святого Валентина начали праздновать с XIII века, в США с 1777 года. В Украине День влюбленных — довольно новый праздник, но очень популярный.

Помимо валентинок, многие украинцы заявляют о своих чувствах и другими способами — всевозможными подарками, походами в кино или рестораны, или же делают предложение руки и сердца. И если с идеями в этом вопросе все плохо, рекомендуем обратить свое внимание на кинематограф — в романтических кино и сериалах можно подсмотреть несколько вариантов. О лучших идеях для предложения на День святого Валентина — читайте на Фактах ICTV.

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