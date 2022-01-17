День Соборности Украины ежегодно отмечают 22 января, в этом году праздник приходится на субботу.

Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

День Соборности — один из самых значимых праздников украинского государства. На официальном уровне его начали отмечать только с 1999 года.

В 2011 году праздник отменили, а установили День Соборности и Свободы Украины. Но в 2014 году праздник был восстановлен как День Соборности Украины.

Несмотря на статус государственного праздника, согласно законодательству, День Соборности Украины не является выходным днем.

История Дня Соборности

22 января 1918 года был подписан IV универсал Центральной рады, согласно которому Украинская Народная Республика стала суверенным и независимым государством. Западноукраинская Народная Республика была провозглашена в ноябре того же года.

Объединение этих двух республик состоялось 22 января 1919 года.

В Акте объединения провозглашалось, что у ЗУНР есть намерения слиться в кратчайшие сроки в одно государство с УНР. Украинская Народная Республика провозгласила, что она дает согласие на присоединение территории и населения ЗУНР к своей.

День Соборности впервые отметили 22 января 1939 года в Хусте. Тогда город был столицей Карпатской Украины – чехословацкой автономии. В этот день состоялась манифестация населения под сине-желтыми флагами. С тех пор последовали традиции празднования Дня Соборности.

Традиции ко Дню Соборности

Главная традиция Дня Соборности – образование людьми так называемой живой цепи. Впервые акцию провели в 1990 году. Тогда украинцы, взявшись за руки, образовали сплошную цепь от Киева до Львова. Это стало символом единения украинского народа и стремления к свободе.

Начиная с 2000 года, киевляне ежегодно в День Соборности Украины вдоль моста Патона создают живую цепь, которой символически соединяют два берега Днепра. Подобные акции также устраивают в разных городах Украины.